باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهراب فرجی در همایش روز جهانی تخم‌مرغ، ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان صنعت طیور در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، از جمله حذف ارز ترجیحی و نوسانات بازار، اظهار کرد: تولیدکنندگان این صنعت با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند و بر تعهد خود به مردم و کشور پایبند هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی صنعت تخم‌مرغ افزود: از سال ۱۴۰۱ به بعد، ابزارهای کنترلی و مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی در صدور پروانه‌های تأسیس، تحت تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار محدود شده است؛ موضوعی که به ایجاد ظرفیت‌های مازاد و ناهماهنگ با نیاز واقعی بازار منجر شده است.

فرجی، حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و تخصیص نیافتن بهینه منابع حاصل از آن به بخش تولید را از موانع اصلی فعالیت تولیدکنندگان دانست و گفت: تغییرات ساختاری اقتصاد، مزیت‌های صادراتی پیشین تخم‌مرغ را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو، صادرات این محصول به مدیریت هدفمند و دقیق نیاز دارد تا ضمن حفظ سرمایه‌های ملی، از تداخل منافع در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید جلوگیری شود.

توقف واردات گله‌های اجداد و مادر از آبان سال گذشته

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین گله‌های اجداد و مادر بیان کرد: از آبان‌ماه سال گذشته، ورود گله‌های اجداد و مادر به کشور متوقف شده است که این موضوع می‌تواند پایداری تولید را با مخاطره مواجه کند. آمارهای موجود نیز از شکاف قابل توجه میان نیاز واقعی به جوجه‌ریزی و وضعیت فعلی حکایت دارد.

به گفته وی، کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر تحت تأثیر شرایط اقتصادی رخ داده است؛ بنابراین، برای حفظ سرمایه‌های زیستی کشور و تضمین تأمین پایدار تخم‌مرغ در طول سال، اتخاذ تدابیر فوری، بهره‌گیری از خرد جمعی و تعامل نزدیک میان اتحادیه‌ها و بدنه تصمیم‌گیر وزارت جهاد کشاورزی ضروری است.

فرجی تأکید کرد: قوانین اقتصادی سختگیرانه هستند و نمی‌توان با تعارف، چالش‌های زیرساختی این صنعت راهبردی را برطرف کرد؛ از این رو، تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و با رویکردی قاطعانه انجام شود.

تخصیص ۳۵۰۰ تن سهمیه صادراتی تخم‌مرغ در شهریور

این مقام مسئول با تشریح سازوکارهای جدید صادرات تخم‌مرغ، بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری این محصول به‌عنوان یکی از الزامات راهبردی برای تأمین امنیت غذایی و حفظ سرمایه‌های ملی تأکید کرد.

وی در تشریح راهکارهای حفظ پایداری صنعت تخم‌مرغ گفت: تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به معاونت‌های بهبود تولیدات دامی استان‌ها و متناسب با ظرفیت تولیدی و نیاز بازار، سهمیه صادراتی دریافت کنند. این سازوکار با هدف ایجاد تعادل در بازار داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های صادراتی اجرا شده است.

فرجی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم‌مرغ افزود: در شهریورماه امسال، سه هزار و ۵۰۰ تن سهمیه صادراتی به تولیدکنندگان اختصاص یافت که بخش قابل توجهی از آن صادر شده است و تولیدکنندگان برای استفاده از سهمیه باقی‌مانده تا پایان مهرماه فرصت دارند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با جمع‌بندی درخواست‌های استان‌ها، سهمیه‌های صادراتی را به‌صورت ماهانه و هدفمند مدیریت می‌کند تا از تضییع حقوق تولیدکنندگان و بروز تعارض منافع در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین جلوگیری شود.

توسعه صنایع فرآوری؛ راهکار کاهش ضایعات تخم‌مرغ

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت خرید حمایتی تخم‌مرغ اظهار کرد: تخم‌مرغ به دلیل فسادپذیری بالا، قابلیت نگهداری طولانی‌مدت ندارد؛ بنابراین، حرکت به سمت فرآوری این محصول، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صنعت طیور کشور است.

به گفته فرجی، هدف، تکمیل زنجیره ارزش از تولید مرغ اجداد تا عرضه محصولات فرآوری‌شده است تا با افزایش ماندگاری محصول، امکان دسترسی به بازارهای صادراتی دوردست نیز فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ایجاد صندوق حمایت از صنعت تخم‌مرغ تصریح کرد: تلاش‌ها برای تشکیل این صندوق به دلیل موانع قانونی مرتبط با تشکیل شرکت‌های خصوصی از سوی اتحادیه‌ها به نتیجه نرسید.

فرجی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با واقعیت‌های اقتصادی گفت: آینده صنعت تخم‌مرغ با شرایط اقتصادی و الزامات مدیریتی گره خورده است و عبور از چالش‌های موجود به تصمیم‌گیری‌های قاطعانه نیاز دارد.

وی در پایان، حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ارتقای بهره‌وری تولید و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های صادراتی را سه رکن اصلی رشد و توسعه صنعت تخم‌مرغ دانست و خاطرنشان کرد: تلفیق تجربه فعالان باسابقه این صنعت با جسارت و نوآوری نسل جوان می‌تواند زمینه عبور از بحران‌ها و تضمین بازگشت سرمایه تولیدکنندگان را فراهم کند.