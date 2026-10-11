باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی ، تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امروز در نشست خبری ششمین جشنواره بین المللی فیلم اشراق گفت: این جشنواره از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و ششمین دوره آن، دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با تشریح اهداف این جشنواره تصریح کرد: حمایت از طلاب و حوزویان فعال در حوزه فیلم، مأموریت اصلی این جشنواره است و معاونت فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین نیز در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند. هدف اصلی، هم‌افزایی تبلیغ با رسانه و فضای مجازی است.

روستا آزاد خاطرنشان کرد: از یک ماه پیش، کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی طلاب برگزار شده است تا فعالان این عرصه با تجربه‌های جدید و دغدغه تولید آثار فاخر دینی، در جشنواره حضور یابند.

معاون فرهنگی ، تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به تحولات کشور طی یک سال اخیر خاطرنشان کرد: آحاد ملت، به‌ویژه زنان مؤمن، پای آرمان‌های انقلاب ایستادند و در صحنه‌های مختلف حضور پیدا کردند.

وی در ادامه با اشاره به نقش طلاب در این تحولات تصریح کرد: طلاب حوزه علمیه نیز بیش از ۲۰۰ شبانه‌روز هم‌پای مردم در میدان‌ها به جهاد تبیین پرداختند و این حضور مستمر، جلوه‌ای از پیوند حوزه و مردم بود.

معاون فرهنگی ، تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ا خاطرنشان کرد: این مجاهدت‌ها و کنشگری‌های خالصانه باید با زبان گویای هنر و به‌شکلی صادقانه در قاب سینما به تصویر کشیده شود تا برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

فرصت ارسال آثار به جشنواره بین المللی اشراق تا ۲۰ آذرماه

حنظله تاج‌الدینی، دبیر جشنواره فیلم اشراق، هم با اشاره به جایگاه هنر دینی اظهار داشت: هنرمندان ادیان مختلف، بیش از دین اسلام برای هنر دینی همت گذاشتند و جان نثار کردند و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنر در خدمت به دین است.

وی با اشاره به آغاز ششمین دوره این رویداد هنری اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی و تقویت استعدادهای سینمایی، از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ کار خود را به‌طور رسمی آغاز می‌کند.

دبیر جشنواره فیلم اشراق، در ادامه با اشاره به مهلت ارسال آثار تصریح کرد: هنرمندان و علاقه‌مندان تا ۲۰ آذرماه فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه اینترنتی جشنواره ثبت کنند و در این رویداد هنری شرکت نمایند.

وی افزود:متقاضیان برای آگاهی از جزئیات شرکت در این جشنواره به سایت جشنواره بین المللی فیلم اشراق به نشانی https://film.eshragh.ir/eshragh6/مراجعه کنند.

تاج‌الدینی خاطرنشان کرد: این جشنواره با محوریت دین و سینما، فرصتی مناسب برای هنرمندان فراهم می‌کند تا آثار خود را در عرصه سینمای دینی عرضه کنند و استعدادهای جدید شناسایی شوند.

وی در پایان با اشاره به پیچیدگی خوانش فیلم دینی گفت: ضدسیاه‌نمایی، نزدیک به سینمای دینی می‌شود و باید در برابر شالارلانتیسم رسانه‌ای غرب برای سیاه‌نمایی، با تولید آثار فاخر دینی ایستادگی کرد.