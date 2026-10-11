معاون وزیر اقتصاد از تصویب کاربرگ‌های مربوط به معاملات برخط ملک و خودرو در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی خبر داد و گفت: فعالیت این سکوها می‌تواند ضمن کاهش هزینه معاملات، امنیت مبادلات را افزایش دهد و زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد از تصویب کاربرگ‌های مربوط به معاملات برخط ملک و خودرو در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی خبر داد و گفت: فعالیت این سکوها می‌تواند ضمن کاهش هزینه معاملات، امنیت مبادلات را افزایش دهد و زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید را فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به مصوبات اخیر هیئت مقررات‌زدایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این هیئت در جلسه اخیر، تصویب کاربرگ‌های معاملات برای سکوهای برخط خرید و فروش ملک و خودرو و تعیین شیوه صدور مجوز فعالیت آن‌ها بود.

وی با بیان اینکه سالانه ده‌ها هزار پرونده و اختلاف قضایی در حوزه معاملات خودرو و ملک وجود دارد، افزود: بخشی از این اختلافات به ناامن بودن فرآیند انجام معاملات بازمی‌گردد و توسعه سکوهای برخط می‌تواند به بهبود شرایط مبادلات در این دو بازار کمک کند.

زمانیان ادامه داد: با تصویب دستورالعمل مربوط به فعالیت سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو در هیئت مقررات‌زدایی، زمینه برای انجام این معاملات با هزینه کمتر و امنیت بیشتر برای طرفین معامله فراهم می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب کاربرگ‌ها و شیوه صدور مجوز این سکوها گفت: انتظار می‌رود این سکوها در آینده نزدیک وارد عرصه فعالیت اقتصادی شوند؛ اقدامی که علاوه بر فراهم کردن زمینه شکل‌گیری نوع جدیدی از کسب‌وکار، می‌تواند هزینه معاملات را برای مردم کاهش دهد و امنیت مبادلات را افزایش دهد.

برچسب ها: اقتصاد ، رشد اقتصادی
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