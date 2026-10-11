باشگاه خبرنگاران جوان - استفاده از خودرو‌های فرسوده علاوه‌بر هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری که بر دوش مالک می‌گذارد، باعث افزایش آلودگی هوا و آسیب به محیط زیست می‌شود. به همین دلیل دولت برای کاهش آثار زیان‌بار، طرح تعویض خودرو‌های فرسوده را به تصویب رساند.

اما برخی از متقاضیانی که خودروی ساینا در طرح خودروی فرسوده ثبت نام کردند، تحویل آن با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وخسته نباشید ما سال گذشته خودروی ساینا ثبت نام کردیم، لطفا یک گزارش در مورد سایپا تهیه کنید ما را بیچاره کرده خودرو ساینا پارسال ثبت نام کردم طرح فرسوده قرار بود برج دو تحویل به ما تحویل داده شود والان پنج ماه است که بلاتکلیف هستم. لطفا پیگیری کنید.

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