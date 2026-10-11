مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان از انعقاد بزرگ ترین قرارداد ایجاد نیروگاه انرژی خورشیدی به ظرفیت ۲۰ مگاوات در شهرک صنعتی خاش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا راشکی گفت: این قرارداد به عنوان یکی از بزرگ ترین قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی استان با بخش خصوصی به منظور ایجاد نیروگاه انرژی خورشیدی برای تولید برق قابل توجهی به میزان ۲۰ مگاوات می باشد.

علیرضا راشکی افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده این طرح صنعتی بالغ بر ۲ همت در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار می باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط سرمایه گذار، این طرح تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

رییس هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای جلب نظر فعالان اقتصادی جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری تولید برق از انرژی خورشیدی و منابع تجدید پذیر، دستورالعمل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به همراه مشوق های در نظر گرفته شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان شرایط سرمایه گذاری در این حوزه را تسهیل گردیده است.

منبع شرکت شهرک های صنعتی استان