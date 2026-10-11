پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با سلطان عمان، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش تعاملات سازنده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، امروز ۱۹ مهرماه در گفت‌وگویی تلفنی با هیثم بن طارق سلطان عمان، با تبریک زادروز وی برای دولت و ملت این کشور، سلامتی، سعادت، پیشرفت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهوری در این گفت‌و‌گو، با قدردانی از تلاش‌های سلطان عمان و دولت این کشور در راستای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک، گسترش تعاملات سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشور‌های منطقه برای تقویت تفاهم و همکاری تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به روابط دوستانه و مناسبات دیرینه ایران و عمان، از سلطان عمان برای سفر به تهران دعوت و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک، زمینه دیدار و گفت‌وگوی حضوری دو طرف در تهران فراهم شود.

سلطان عمان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، با قدردانی از پیام تبریک رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر رویکرد مستمر سلطنت عمان در حمایت از صلح، آرامش و ثبات در منطقه تأکید و استمرار ارتباطات و رایزنی‌های نزدیک با جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های این کشور اعلام کرد.

هیثم بن طارق همچنین با تشکر از دعوت رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد این سفر در فرصت مناسب انجام شود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، عمان
خبرهای مرتبط
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
توسعه صنایع خلاق نیازمند نقشه راهبردی، برنامه عملیاتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استانی است
مسعود پزشکیان: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد
آخرین اخبار
دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
کمالوندی: منافع‌مان را یا با دیپلماسی می‌گیریم یا با نبرد
تأکید رئیس‌جمهوری ایران و سلطان عمان بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک
اسلامی: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی را ادامه می‌دهیم
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
مسعود پزشکیان: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند
توسعه صنایع خلاق نیازمند نقشه راهبردی، برنامه عملیاتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استانی است
موضوع افزایش قیمت خودرو فراتر از بحث گرانی ارز است
جهان در قبال عادی‌سازی زور سکوت نکند
روایتی از برخورد پلیس فرانسه با معترضان با «شیء سخت دفاعی»!
برخورد خشن با دانش‌آموزان معترض برای جلوگیری از به چالش کشیدن دولت فرانسه است