باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، امروز ۱۹ مهرماه در گفت‌وگویی تلفنی با هیثم بن طارق سلطان عمان، با تبریک زادروز وی برای دولت و ملت این کشور، سلامتی، سعادت، پیشرفت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهوری در این گفت‌و‌گو، با قدردانی از تلاش‌های سلطان عمان و دولت این کشور در راستای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک، گسترش تعاملات سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشور‌های منطقه برای تقویت تفاهم و همکاری تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به روابط دوستانه و مناسبات دیرینه ایران و عمان، از سلطان عمان برای سفر به تهران دعوت و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک، زمینه دیدار و گفت‌وگوی حضوری دو طرف در تهران فراهم شود.

سلطان عمان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، با قدردانی از پیام تبریک رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر رویکرد مستمر سلطنت عمان در حمایت از صلح، آرامش و ثبات در منطقه تأکید و استمرار ارتباطات و رایزنی‌های نزدیک با جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های این کشور اعلام کرد.

هیثم بن طارق همچنین با تشکر از دعوت رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد این سفر در فرصت مناسب انجام شود.