باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت کشورش آماده است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند، مشروط بر آنکه مسکو نیز حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند. او تأکید کرد هر اقدامی برای کاهش تنش‌ها باید متقابل باشد و با تضمین‌های واقعی همراه شود.

زلنسکی در پیامی در تلگرام اعلام کرد که روز یکشنبه به گفت‌و‌گو‌های خود با رهبران اروپایی ادامه می‌دهد. به گفته او، مذاکرات روزانه‌ای نیز درباره تأمین سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر، از جمله مهمات برای هواپیما‌های جنگی، در جریان است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه از اوکراین خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند و خواستار کناره‌گیری زلنسکی از قدرت شد.

منبع: رویترز