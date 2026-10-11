باشگاه خبرنگاران جوان - گسترش اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های سفارش آنلاین خدمات طی سال‌های گذشته، سهولت در دسترسی به سرویس‌کاران خانگی را وعده می‌دهد، اما آنچه در حوزه تخصصی همچون تعمیرات لوازم خانگی رخ داده، با این ادعا‌ها فاصله زیادی دارد.

تعمیر دستگاه‌های پیچیده، کم‌مصرف و الکترونیکی امروزی، نیازمند دوره‌های مهارت‌سنجی مستمر، تسلط بر برد‌های دیجیتال و سازوکار‌های رسمی تعرفه‌ای است؛ در حالی که ساختار درآمدی بسیاری از این پلتفرم‌ها صرفاً بر پایه اتصال واسطه‌ای میان مشتری و متقاضی کار و کسر کارمزد استوار است.

فقدان بررسی صلاحیت تجربی افراد و رها بودن نرخ‌گذاری، سبب شده است بخش چشمگیری از متقاضیان خدمات در بستر این اپلیکیشن‌ها با خسارات مضاعف مالی و فنی روبه‌رو شوند؛ از تخریب قطعات سالم گرفته تا فاکتورسازی‌های نجومی و تراشیدن عیوب کاذب برای قطعات حساسی همچون برد و کمپرسور. این در حالی است که این پلتفرم‌ها در بسیاری از موارد خود را پاسخگوی خسارات وارده به لوازم خانگی شهروندان نمی‌دانند.

حمید نصیری، رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی تهران، با اشاره مستقیم به سازوکار این پلتفرم‌های واسطه‌ای، گفت: برخی از این شرکت‌ها و اپلیکیشن‌ها فاقد مجوز صنفی از اتاق اصناف هستند. مدل جذب نیروی آنها به این ترتیب است که عموماً از افرادی با مدارک مقدماتی فنی و حرفه‌ای برای تعمیر لوازم تخصصی بهره می‌گیرند؛ در حالی که صرف داشتن یک مدرک، هرگز به معنای مهارت، تخصص و صلاحیت تعمیراتی دستگاه‌های پیشرفته خانگی نیست و این افراد فاقد تبحر فنی لازم برای کار روی لوازم خانگی مردم هستند.

وی با تأکید بر خطر فقدان نظارت‌های صنفی تصریح کرد: بزرگ‌ترین آسیب این وضعیت، رهاشدگی مطلق است. هیچ‌گونه بازرسی و نظارت تخصصی صنفی بر نحوه کار و صلاحیت اخلاقی و فنی این افراد وجود ندارد. تکنسین بدون پروانه وارد حریم خانه مردم می‌شود و، چون سازوکار سنجش صلاحیتی در اتحادیه را طی نکرده، در صورت بروز خسارت یا خرابی مضاعف، مشتری عملاً دستش به هیچ‌کجا بند نیست.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی تهران با انتقاد جدی از عدم رعایت نرخ‌نامه‌های قانونی در این پلتفرم‌ها، به ذکر یک مصداق عینی از فاکتورسازی‌های غیرواقعی پرداخت و گفت: متأسفانه تعرفه‌های مصوب صنفی به‌هیچ‌وجه در این سامانه‌ها رعایت نمی‌شود و دست افراد برای دریافت پول‌های نامتعارف باز است. به عنوان نمونه، پرونده‌ای داشتیم که ایراد ماشین لباسشویی مشتری صرفاً با یک تمیزکاری ساده در بخش پمپ تخلیه رفع می‌شد و هزینه بسیار اندکی داشت؛ اما فرد اعزامی از سوی یکی از این پلتفرم ها، با باز کردن بی‌مورد بورد الکترونیکی دستگاه و ایجاد عیب تراشی صوری، در نهایت مبلغ سنگین ۱۸ میلیون تومان از مشتری دریافت کرده بود.

منبع: تسنیم