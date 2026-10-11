اسرائیل در ادامه گسترش محدوده‌های تحت کنترل خود در نوار غزه، خط زرد را در غرب محله شجاعیه تا نزدیکی خیابان صلاح‌الدین پیش برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل روز یکشنبه محدوده موسوم به «خط زرد» در نوار غزه را که تحت کنترل نیروهای این رژیم قرار دارد، گسترش داد؛ اقدامی که به جابه‌جایی شماری از ساکنان مناطق مختلف این باریکه منجر شده است.

پس از تغییر محدوده خط زرد، برخی از ساکنان غزه به دلیل قرار گرفتن مناطق محل سکونتشان در محدوده جدید، ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.

ارتش اسرائیل محدوده خط زرد را در غرب محله شجاعیه تغییر داده است؛ به‌طوری‌که این خط اکنون در فاصله حدود ۱۰ متری خیابان صلاح‌الدین، در شرق شهر غزه، قرار دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که یک سال از توافق آتش‌بس در نوار غزه می‌گذرد. بر اساس مفاد این توافق، نیروهای اسرائیلی اجازه داشتند در محدوده‌ای معادل ۵۳ درصد از مساحت نوار غزه مستقر بمانند؛ محدوده‌ای که با موانع و خطوط موسوم به خط زرد مشخص شده بود.

با این حال، طبق داده‌های رسمی، اسرائیل پس از گذشت یک سال همچنان حدود ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه را تحت کنترل دارد.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرای توافق آتش‌بس، شدت حملات اسرائیل کاهش یافته، اما حملات به نوار غزه تقریباً به‌صورت روزانه ادامه داشته است.

منبع: اسکای نیوز

برچسب ها: آتش بس ، جنگ غزه
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