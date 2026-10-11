کریمیان سرمربی تیم ملی گلف با اشاره به حضور هشت بازیکن جوان در رقابت‌های برترین‌های کشور، از برنامه‌ریزی برای پرورش نسل جدید ملی‌پوشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی-حسن کریمیان سر مربی تیم ملی گلف ایران با اشاره به برگزاری دور دوم رقابت‌های برترین‌های گلف آقایان گفت: در این دوره هشت بازیکن جوان در کنار گلف‌بازان بزرگسال به رقابت می‌پردازند تا ضمن کسب تجربه، توانایی‌های آنان برای حضور در تیم‌های ملی ارزیابی شود.

وی افزود: در این مسابقات، تمرکز اصلی ما بر بررسی عملکرد جوانان در کنار بازیکنان باتجربه است و امیدواریم تا پایان چهار راند، نتایج خوبی به دست بیاید.

مربی تیم ملی گلف درباره عملکرد ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: پس از این رقابت‌ها، جلسات متعددی با فدراسیون برای بررسی و تحلیل عملکرد بازیکنان برگزار کردیم. انتظار داشتیم ملی‌پوشان به نتایج بهتری برسند، اما حضور در این مسابقات برای نخستین بار، تجربه ارزشمندی بود. کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن در گلف از قدرت بالایی برخوردارند و امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر، در رویدادهای آینده نتایج مطلوب‌تری کسب کنیم.

وی ادامه داد: تصمیم داریم سرمایه‌گذاری جدی‌تری روی رده‌های سنی جوانان داشته باشیم. بازیکنان منتخب در بازه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال، طی یک برنامه دوساله زیر نظر خواهند بود و در این مدت، پنج تا هفت دوره مسابقه و پنج تا شش اردوی برون‌مرزی برای آنان پیش‌بینی شده است تا در سال‌های آینده تیم ملی قدرتمندتری داشته باشیم.

این مربی درباره اعزام‌های پیش‌رو نیز گفت: دعوت‌نامه‌هایی از کشورهای مختلف دریافت می‌کنیم، اما باید با بررسی شرایط و ارزیابی نیازهای فنی، بهترین مسابقات و اردوها را انتخاب کنیم. ممکن است برای فراهم کردن فرصت بیشتر جهت آماده‌سازی جوانان، برخی اعزام‌ها را به زمان دیگری موکول کنیم.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در توسعه گلف عنوان کرد: بدون زیرساخت مناسب، دستیابی به نتایج مطلوب دشوار است؛ با این حال، بازیکنان ایرانی ظرفیت و استعداد بالایی دارند و حتی با امکانات محدود اما متعادل نیز می‌توان روی آنها سرمایه‌گذاری کرد و به نتایج خوبی رسید. معتقدم با برنامه‌ریزی مستمر و فراهم کردن شرایط تمرینی مناسب، می‌توانیم در آینده با کشورهایی مانند امارات و پاکستان رقابت نزدیک‌تری داشته باشیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برچسب ها: گلف ، مسابقات گلف
خبرهای مرتبط
اوج هیجان در دیدار برگشت فینال سوپرلیگ گلف
موسوی: برترین گلف‌بازان ایران در رقابتی باکیفیت به میدان رفتند+ فیلم
نتایج مسابقات لیگ برتر گلف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
پاداش ویژه استقلالی‌ها در صورت شکست الغرافه
پیروزی سخت استقلال در قطر/ آبی‌پوشان الغرافه را شکست دادند
توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در دومین گام
علی‌نژاد: تصمیم گیری در مورد اعزام ورزشکاران جمعی بود/شرایط منطقه، اعزام کاروان به عربستان را مشخص می‌کند +فیلم
تاج با علیرضا دبیر دیدار کرد
برنامه بازگشت استقلال از قطر مشخص شد
رضایت سرمربی استقلال از دو هافبک نیمکت نشین
اخطار فدراسیون فوتبال به سه باشگاه لیگ برتری
نصیرزاده: وزارت ورزش به قانون تمکین کند؛ انتخابات بدنسازی با رأی دادگاه باطل شد
آخرین اخبار
پیروزی سخت استقلال در قطر/ آبی‌پوشان الغرافه را شکست دادند
عزیزی: پاداش یک میلیاردی طلای دختران در المپیک جوانان/ پسران معاف از سربازی می‌شوند + فیلم
پارس جنوبی جم به صدر رسید/ سایپا در خانه باخت
پاداش طلایی‌های المپیک جوانان داکار افزایش پیدا کرد
توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در دومین گام
مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک جوانان آغاز شد + فیلم
تاج با علیرضا دبیر دیدار کرد
برنامه بازگشت استقلال از قطر مشخص شد
پاداش ویژه استقلالی‌ها در صورت شکست الغرافه
رضایت سرمربی استقلال از دو هافبک نیمکت نشین
اخطار فدراسیون فوتبال به سه باشگاه لیگ برتری
نصیرزاده: وزارت ورزش به قانون تمکین کند؛ انتخابات بدنسازی با رأی دادگاه باطل شد
علی‌نژاد: تصمیم گیری در مورد اعزام ورزشکاران جمعی بود/شرایط منطقه، اعزام کاروان به عربستان را مشخص می‌کند +فیلم
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام باطل شد
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان سنگال + فیلم
هروی: قهرمانی کاراته ایران در ناگویا یک اتفاق تاریخی بود
علی‌نژاد: در بازی‌های آسیایی ناگویا در بخش‌های مختلف تاریخ ساز شدیم/ با رتبه چهارم آسیا فقط دو طلا فاصله داشتیم + فیلم
بازگشت پرافتخار دوومیدانی‌کاران ناشنوا با ۱۲ مدال آسیایی
بختیاری‌زاده: استقلال از الغرافه نمی‌ترسد
ترکیب احتمالی استقلال مقابل الغرافه؛ جانشین آسانی کیست؟
تساوی رم، میلان و یوونتوس در هفته ششم سری‌آ ایتالیا
کنعانی زادگان و ایری؛ غایبان پرسپولیس در بازی با خیبر
تراکتور- الشمال قطر؛ شاگردان نکونام در جستجوی اولین برد آسیایی
استقلال-الغرافه؛ ماموریت آبی‌پوشان برای شکار دومین تیم قطری