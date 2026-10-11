کریمیان مربی تیم ملی گلف با اشاره به حضور هشت بازیکن جوان در رقابت‌های برترین‌های کشور، از برنامه‌ریزی برای پرورش نسل جدید ملی‌پوشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی-حسن کریمیان مربی تیم ملی گلف ایران با اشاره به برگزاری دور دوم رقابت‌های برترین‌های گلف آقایان گفت: در این دوره هشت بازیکن جوان در کنار گلف‌بازان بزرگسال به رقابت می‌پردازند تا ضمن کسب تجربه، توانایی‌های آنان برای حضور در تیم‌های ملی ارزیابی شود.

وی افزود: در این مسابقات، تمرکز اصلی ما بر بررسی عملکرد جوانان در کنار بازیکنان باتجربه است و امیدواریم تا پایان چهار راند، نتایج خوبی به دست بیاید.

مربی تیم ملی گلف درباره عملکرد ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: پس از این رقابت‌ها، جلسات متعددی با فدراسیون برای بررسی و تحلیل عملکرد بازیکنان برگزار کردیم. انتظار داشتیم ملی‌پوشان به نتایج بهتری برسند، اما حضور در این مسابقات برای نخستین بار، تجربه ارزشمندی بود. کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن در گلف از قدرت بالایی برخوردارند و امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر، در رویدادهای آینده نتایج مطلوب‌تری کسب کنیم.

وی ادامه داد: تصمیم داریم سرمایه‌گذاری جدی‌تری روی رده‌های سنی جوانان داشته باشیم. بازیکنان منتخب در بازه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال، طی یک برنامه دوساله زیر نظر خواهند بود و در این مدت، پنج تا هفت دوره مسابقه و پنج تا شش اردوی برون‌مرزی برای آنان پیش‌بینی شده است تا در سال‌های آینده تیم ملی قدرتمندتری داشته باشیم.

این مربی درباره اعزام‌های پیش‌رو نیز گفت: دعوت‌نامه‌هایی از کشورهای مختلف دریافت می‌کنیم، اما باید با بررسی شرایط و ارزیابی نیازهای فنی، بهترین مسابقات و اردوها را انتخاب کنیم. ممکن است برای فراهم کردن فرصت بیشتر جهت آماده‌سازی جوانان، برخی اعزام‌ها را به زمان دیگری موکول کنیم.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در توسعه گلف عنوان کرد: بدون زیرساخت مناسب، دستیابی به نتایج مطلوب دشوار است؛ با این حال، بازیکنان ایرانی ظرفیت و استعداد بالایی دارند و حتی با امکانات محدود اما متعادل نیز می‌توان روی آنها سرمایه‌گذاری کرد و به نتایج خوبی رسید. معتقدم با برنامه‌ریزی مستمر و فراهم کردن شرایط تمرینی مناسب، می‌توانیم در آینده با کشورهایی مانند امارات و پاکستان رقابت نزدیک‌تری داشته باشیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برچسب ها: گلف ، مسابقات گلف
خبرهای مرتبط
اوج هیجان در دیدار برگشت فینال سوپرلیگ گلف
موسوی: برترین گلف‌بازان ایران در رقابتی باکیفیت به میدان رفتند+ فیلم
نتایج مسابقات لیگ برتر گلف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتقاد زنوزی به پرواز دولتی استقلال/ به فیفا شکایت می‌کنیم
وزارت ورزش و جوانان: فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری طبق روال معمول ادامه دارد
لیورپول ۰ - ۳ منچسترسیتی/ نبرد بزرگان را سیتیزن‌ها بردند + فیلم
بازگشت پورموسوی به نیمکت صنعت نفت/ محمدی مدیرعامل نفتی‌ها شد
فرعباسی: به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم/ امیدوارم فردا، سه امتیاز را بگیریم
توضیحات فدراسیون فوتبال درباره نحوه سفر نمایندگان ایرانی برای حضور در مسابقات آسیایی
بختیاری زاده: به دنبال فوتبال با کیفیت و سپس برنده شدن هستیم
نکونام: شناخت کاملی از تیم الشمال داریم/ شرایط به ضرر ماست
پایان کار نمایندگان تکواندو ایران با ۲ مدال
اسماعیلی‌فر: انگار پیاده به عمان آمده‌ایم!/ چاره‌ای جز جنگیدن نداریم
آخرین اخبار
انتقاد زنوزی به پرواز دولتی استقلال/ به فیفا شکایت می‌کنیم
وزارت ورزش و جوانان: فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری طبق روال معمول ادامه دارد
بازگشت پورموسوی به نیمکت صنعت نفت/ محمدی مدیرعامل نفتی‌ها شد
توضیحات فدراسیون فوتبال درباره نحوه سفر نمایندگان ایرانی برای حضور در مسابقات آسیایی
لیورپول ۰ - ۳ منچسترسیتی/ نبرد بزرگان را سیتیزن‌ها بردند + فیلم
فرعباسی: به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم/ امیدوارم فردا، سه امتیاز را بگیریم
بختیاری زاده: به دنبال فوتبال با کیفیت و سپس برنده شدن هستیم
اسماعیلی‌فر: انگار پیاده به عمان آمده‌ایم!/ چاره‌ای جز جنگیدن نداریم
نکونام: شناخت کاملی از تیم الشمال داریم/ شرایط به ضرر ماست
پایان کار نمایندگان تکواندو ایران با ۲ مدال
جوان‌ها در استقلال چه سهمی دارند؟ فرصت واقعی یا حضور مقطعی؟
آمار به نفع استقلال است یا نتیجه‌ها؟/ عملکرد آبی‌ها فراتر از جدول
استقلال در دو مسیر متفاوت؛ چرا آبی‌ها در آسیا بهتر از لیگ نتیجه می‌گیرند؟
در آستانه بازی‌های پاراآسیایی از پوستر کاروان «جانفدای ایران قوی» رونمایی شد + عکس
اعلام اسامی داوران بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر
آغاز فرآیند صدور مجوز باشگاهی برای باشگاه‌های کشور
دبیرکل فدراسیون گلف: نسل تازه گلف ایران در راه است
مربی تیم ملی گلف: برای درخشش نسل جدید باید روی جوانان سرمایه‌گذاری کنیم +فیلم
دلیل افت ناهید کیانی چیست؟
برگزاری گردهمایی "سفیران جوان" کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جوانان داکار 2026
قضاوت بنیادی فرد در لیگ نخبگان آسیا
رشیدی: با اوج چندین گام در استعدادیابی پیش افتادیم
سومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
مسئله بیرانوند با یک عذرخواهی حل نمی‌شود/ حواشی تراکتور را وارد بحران می‌کند
قاسم پور: تغییر سرمربی تاثیری بر روند نتیجه‌گیری صنعت نفت ندارد