باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی-حسن کریمیان مربی تیم ملی گلف ایران با اشاره به برگزاری دور دوم رقابت‌های برترین‌های گلف آقایان گفت: در این دوره هشت بازیکن جوان در کنار گلف‌بازان بزرگسال به رقابت می‌پردازند تا ضمن کسب تجربه، توانایی‌های آنان برای حضور در تیم‌های ملی ارزیابی شود.

وی افزود: در این مسابقات، تمرکز اصلی ما بر بررسی عملکرد جوانان در کنار بازیکنان باتجربه است و امیدواریم تا پایان چهار راند، نتایج خوبی به دست بیاید.

مربی تیم ملی گلف درباره عملکرد ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: پس از این رقابت‌ها، جلسات متعددی با فدراسیون برای بررسی و تحلیل عملکرد بازیکنان برگزار کردیم. انتظار داشتیم ملی‌پوشان به نتایج بهتری برسند، اما حضور در این مسابقات برای نخستین بار، تجربه ارزشمندی بود. کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن در گلف از قدرت بالایی برخوردارند و امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر، در رویدادهای آینده نتایج مطلوب‌تری کسب کنیم.

وی ادامه داد: تصمیم داریم سرمایه‌گذاری جدی‌تری روی رده‌های سنی جوانان داشته باشیم. بازیکنان منتخب در بازه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال، طی یک برنامه دوساله زیر نظر خواهند بود و در این مدت، پنج تا هفت دوره مسابقه و پنج تا شش اردوی برون‌مرزی برای آنان پیش‌بینی شده است تا در سال‌های آینده تیم ملی قدرتمندتری داشته باشیم.

این مربی درباره اعزام‌های پیش‌رو نیز گفت: دعوت‌نامه‌هایی از کشورهای مختلف دریافت می‌کنیم، اما باید با بررسی شرایط و ارزیابی نیازهای فنی، بهترین مسابقات و اردوها را انتخاب کنیم. ممکن است برای فراهم کردن فرصت بیشتر جهت آماده‌سازی جوانان، برخی اعزام‌ها را به زمان دیگری موکول کنیم.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در توسعه گلف عنوان کرد: بدون زیرساخت مناسب، دستیابی به نتایج مطلوب دشوار است؛ با این حال، بازیکنان ایرانی ظرفیت و استعداد بالایی دارند و حتی با امکانات محدود اما متعادل نیز می‌توان روی آنها سرمایه‌گذاری کرد و به نتایج خوبی رسید. معتقدم با برنامه‌ریزی مستمر و فراهم کردن شرایط تمرینی مناسب، می‌توانیم در آینده با کشورهایی مانند امارات و پاکستان رقابت نزدیک‌تری داشته باشیم.