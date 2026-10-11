باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرهاد زاده، مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی، از تأمین حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد در طرح‌های مسکن خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم حدود ۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای این منظور تأمین اعتبار کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: تاکنون حدود ۷ همت از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای کمک به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد که توان مالی محدودتری دارند، تأمین اعتبار شده است.

زاده افزود: سقف مصوب این حمایت‌ها ۱۱ همت بوده است، اما تلاش می‌کنیم منابع بیشتری برای این بخش تأمین کنیم تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود. همچنین از محل صندوق ملی مسکن، کمک‌هایی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. تسهیلات حمایتی نیز با بازپرداخت ۱۵ ساله ارائه می‌شوند.

مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت مشارکت متقاضیان برای تکمیل پروژه‌های مسکن گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، تکمیل این پروژه‌ها به مشارکت بیش از پیش مردم نیاز دارد. خوشبختانه تاکنون مشارکت مناسبی از سوی مردم، سازندگان، نظام بانکی و دستگاه‌های خدمات‌رسان صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۴ درصدی این پروژه‌ها ادامه داد: در نیمه دوم شهریورماه نیز حدود ۹ همت برای تأمین زیرساخت‌ها اعتبار تأمین شد و اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.

فرهاد زاده ابراز امیدواری کرد با تداوم تأمین منابع مالی و مشارکت متقاضیان، پروژه‌های مسکن هرچه سریع‌تر تکمیل شوند و واحدها به مرحله افتتاح و تحویل برسند تا متقاضیان بتوانند از منافع خانه‌دار شدن بهره‌مند شوند.