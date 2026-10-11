مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی، از تأمین حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد در طرح‌های مسکن خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرهاد زاده، مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی، از تأمین حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد در طرح‌های مسکن خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم حدود ۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای این منظور تأمین اعتبار کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: تاکنون حدود ۷ همت از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای کمک به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد که توان مالی محدودتری دارند، تأمین اعتبار شده است.

زاده افزود: سقف مصوب این حمایت‌ها ۱۱ همت بوده است، اما تلاش می‌کنیم منابع بیشتری برای این بخش تأمین کنیم تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود. همچنین از محل صندوق ملی مسکن، کمک‌هایی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. تسهیلات حمایتی نیز با بازپرداخت ۱۵ ساله ارائه می‌شوند.

مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت مشارکت متقاضیان برای تکمیل پروژه‌های مسکن گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، تکمیل این پروژه‌ها به مشارکت بیش از پیش مردم نیاز دارد. خوشبختانه تاکنون مشارکت مناسبی از سوی مردم، سازندگان، نظام بانکی و دستگاه‌های خدمات‌رسان صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۴ درصدی این پروژه‌ها ادامه داد: در نیمه دوم شهریورماه نیز حدود ۹ همت برای تأمین زیرساخت‌ها اعتبار تأمین شد و اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.

فرهاد زاده ابراز امیدواری کرد با تداوم تأمین منابع مالی و مشارکت متقاضیان، پروژه‌های مسکن هرچه سریع‌تر تکمیل شوند و واحدها به مرحله افتتاح و تحویل برسند تا متقاضیان بتوانند از منافع خانه‌دار شدن بهره‌مند شوند.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
میگن اماباور نکنید دولتی که برای افزایش کالابرک داره خودکشی میکنه برای ۱۰۰هزارتومن خریدوفروش مالیات میبنده چطور میاد مردم روخونه دار کنه اونهم با این تورم فقط وعده
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Iran (Islamic Republic of)
کاظم مغانی
۲۱:۴۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
سلام به فرمایشات امام شهید لبیک گفتیم فرزند اوری کردیم والان بنده چهار فرزند دارم در طرح فرزند اوری ثبت نام کردم سال 1402 سه سال پیش وهیچ خبری نیست خطاب به مسئولین لطفا با آینده فرزندان ما بازی نکنید قانونی که خودتان تصویب کردین عمل کنید من خواهش میکنم از باشگاه خبر نگاران جوان صدای ما باشید
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Iran (Islamic Republic of)
کاظم مغانی
۲۱:۳۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
به ما گفتن فرزند اوری کنید ماهم به فرمایشات امام شهید لبیک گفتیم و فرزند آوری کردیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
باسلام و خسته نباشید خدمت مسئولین محترم واقعاً کمک به دهکهای پایین برای وام مسکن عالیه منم اجاره‌نشینم دهک یکیم وکارگرم نمیدونم باید کجا مراجعه کنم خواهش میکنم ماهم راهنمایی کنید انشاالله خداخیرتون بده
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Iran (Islamic Republic of)
کاظم مغانی
۲۱:۳۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
سلام به ما گفتن فرزنداوری کنید ما هم به فرمایشات امام شهید لبیک گفتیم الان من چهار فرزند دارم زمین رایگان را سه ساله ثبت نام کردم خبری نیست لطفا به قانونی که خودتان نوشته اید عمل کنید با آینده فرزندان ما بازی نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
چرا بجای رفع مشکلات مسکن ، مدام روی آوردین به دروغ پردازی. در شهر ما علی رغم افزایش متقاضیان اما هیچ زمینی واگزار نشده ، فقط چندین واحد ساختن که اکثرا از اقوام مدیران هستن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
دهک یک تا ۷ نون شب روز نداره بخوره چطوری میخواه صاحب خانه شود چطوری میخواه وام پس دهد اينم منت گذشتن به مردم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
به کدوم استان تعلق گرفت و داده شد که ما خبر دار نشده هستن کسانی که سرپرست خانوار هستن و عضو بهزیستی و ثبت نام کردن برای مسکن ملی ولی هنوز خبری از کمک هزینه نیست دورغه
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۸:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
سلام وام برای دهک 1تا4عالیه انشالله ایجوری اقشار کم درامد خانه دار بشن انشالله ما هم نهضت ملی گلبهار مشهد هستیم اسمان 15خانه دار بشیم
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Iran (Islamic Republic of)
رقیه پورعباس
۱۷:۲۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
سلام خسته نباشید ما هم خونه نداریم صاحب دو فرزند هستیم همسرم تومور داره و سوختگی شدید دست .توی روستا اجاره هستیم درآمدی نداریم . اگه امکان داره برای ما خونه بدین .از خیرین خواهشمندم ب ماهم کمک کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
بخشعلی بدربانی
۱۷:۱۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
با سلام و عرض ادب
من در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰ میلیون تومان ریختم حساب اون موقع گفتند تکمیل بشه نهایت ۹۰ میلیون تومان میشه اگه اون موقع اون ۴۰ میلیون می‌دادم ماشین دو تا پژو میکرد الان می‌فروختم خانه ای می‌کرد و تا الان من ۵۰۰ میلیون ریختم حساب هنوز معلوم نیست کی می‌خواهند تحویل بدن الانه سال ۱۴۰۵ هست که میشه ۸ ساله من پول ریختم خدا میدانه کی می‌خواهند تحویل بدن مگر صاحب زمان کمک بکنه به امید حق هنوز منتظر یم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
چرندگویی بسه من تحت پوشش چندسال قبل گفتن تعلق نمیگیره گفتم چرا گفتن درامدت توان پرداخت قسط ندارید اون موقع ارزان هم بود الان هم دارید وعده میدید فقط و ظاهر نمایی میکنید
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