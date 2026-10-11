باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز کمالوندی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: منافع کشور اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاید چه بهتر اگر نه با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد به دست خواهد آمد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تأکید بر تداوم مسیر مذاکره و مقاومت گفت: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار حقوق و منافع خود را دنبال می‌کند و دشمنان نمی‌توانند آنچه را در مذاکره به دست نمی‌آورند، با زور کسب کنند.

کمالوندی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه سازمان انرژی اتمی در صورت تصویب خروج ایران از NPT و چگونگی ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: ما همکاری گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته‌ایم. متأسفانه آژانس تحت تأثیر نفوذ سیاسی نتوانسته است به وظیفه خود به‌درستی عمل کند. قطعنامه‌هایی که صادر کرده‌اند، سیاسی هستند و مبنای حقوقی درستی ندارند. این روش، روش پسندیده‌ای نیست و نه‌تنها به ضرر ایران، بلکه به ضرر خود آژانس نیز هست؛ چراکه اعتبار آژانس را زیر سؤال می‌برد. در نهایت، می‌توان گفت این اقدامات حتی به ضرر سازوکار‌های بین‌المللی مانند NPT نیز خواهد بود.

وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری درباره خروج از این معاهده تصریح کرد: مجلس تصمیمات خود را می‌گیرد و بررسی‌هایی را که لازم است، انجام می‌دهد. آنچه مسلم است، ما به‌عنوان دولت در چارچوب سیاست‌های دولت اقدام می‌کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: مهم این است که جهانیان بدانند برنامه هسته‌ای ایران، برنامه‌ای کاملاً صلح‌آمیز و شفاف بوده و تحت نظارت دائم آژانس قرار داشته است. گزارش‌های متعدد نشان داده است که ایران همواره در مسیر درست حرکت کرده و برنامه‌ای شفاف و در عین حال بسیار پیشرفته داشته است.

وی با بیان اینکه صنعت هسته‌ای ایران ریشه‌دار است، گفت: آنچه می‌توانم بگویم این است که صنعت هسته‌ای ریشه در ایران دارد و صنعتی نیست که با ضربه‌هایی بتواند از بین برود. متأسفانه دشمن هنوز این موضوع را نفهمیده و همچنان چنین درکی ندارد.

کمالوندی ادامه داد: ما یقین داریم که این صنعت در حوزه‌های مختلف به کشور کمک می‌کند. حوزه بهداشت، پزشکی هسته‌ای، انرژی، کشاورزی، صنعت و زمینه‌های مختلف دیگر از جمله بخش‌هایی هستند که صنعت هسته‌ای منافع بسیاری برای کشور دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز حتماً با شدت و قوت این مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد.

منبع: ایسنا