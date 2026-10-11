سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مسئولان کشور گفتند که همزمان در دو مسیر مذاکره و مقاومت حرکت می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز کمالوندی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: منافع کشور اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاید چه بهتر اگر نه با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد به دست خواهد آمد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تأکید بر تداوم مسیر مذاکره و مقاومت گفت: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار حقوق و منافع خود را دنبال می‌کند و دشمنان نمی‌توانند آنچه را در مذاکره به دست نمی‌آورند، با زور کسب کنند.

کمالوندی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه سازمان انرژی اتمی در صورت تصویب خروج ایران از NPT و چگونگی ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: ما همکاری گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته‌ایم. متأسفانه آژانس تحت تأثیر نفوذ سیاسی نتوانسته است به وظیفه خود به‌درستی عمل کند. قطعنامه‌هایی که صادر کرده‌اند، سیاسی هستند و مبنای حقوقی درستی ندارند. این روش، روش پسندیده‌ای نیست و نه‌تنها به ضرر ایران، بلکه به ضرر خود آژانس نیز هست؛ چراکه اعتبار آژانس را زیر سؤال می‌برد. در نهایت، می‌توان گفت این اقدامات حتی به ضرر سازوکار‌های بین‌المللی مانند NPT نیز خواهد بود.

وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری درباره خروج از این معاهده تصریح کرد: مجلس تصمیمات خود را می‌گیرد و بررسی‌هایی را که لازم است، انجام می‌دهد. آنچه مسلم است، ما به‌عنوان دولت در چارچوب سیاست‌های دولت اقدام می‌کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: مهم این است که جهانیان بدانند برنامه هسته‌ای ایران، برنامه‌ای کاملاً صلح‌آمیز و شفاف بوده و تحت نظارت دائم آژانس قرار داشته است. گزارش‌های متعدد نشان داده است که ایران همواره در مسیر درست حرکت کرده و برنامه‌ای شفاف و در عین حال بسیار پیشرفته داشته است.

وی با بیان اینکه صنعت هسته‌ای ایران ریشه‌دار است، گفت: آنچه می‌توانم بگویم این است که صنعت هسته‌ای ریشه در ایران دارد و صنعتی نیست که با ضربه‌هایی بتواند از بین برود. متأسفانه دشمن هنوز این موضوع را نفهمیده و همچنان چنین درکی ندارد.

کمالوندی ادامه داد: ما یقین داریم که این صنعت در حوزه‌های مختلف به کشور کمک می‌کند. حوزه بهداشت، پزشکی هسته‌ای، انرژی، کشاورزی، صنعت و زمینه‌های مختلف دیگر از جمله بخش‌هایی هستند که صنعت هسته‌ای منافع بسیاری برای کشور دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز حتماً با شدت و قوت این مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: انرژی اتمی ، دیپلماسی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: دیپلماسی منطقه‌ای نباید صرفاً به برگزاری نشست‌ها محدود شود
خراسان جنوبی در برنامه توسعه مراکز پرتودهی سازمان انرژی اتمی قرار گرفت
اسلامی:
ترویج قرآن را با اهتمام ویژه در سازمان انرژی اتمی دنبال می‌کنیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد
آخرین اخبار
دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
کمالوندی: منافع‌مان را یا با دیپلماسی می‌گیریم یا با نبرد
تأکید رئیس‌جمهوری ایران و سلطان عمان بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک
اسلامی: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی را ادامه می‌دهیم
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
مسعود پزشکیان: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند
توسعه صنایع خلاق نیازمند نقشه راهبردی، برنامه عملیاتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استانی است
موضوع افزایش قیمت خودرو فراتر از بحث گرانی ارز است
جهان در قبال عادی‌سازی زور سکوت نکند
روایتی از برخورد پلیس فرانسه با معترضان با «شیء سخت دفاعی»!
برخورد خشن با دانش‌آموزان معترض برای جلوگیری از به چالش کشیدن دولت فرانسه است