فرزانه صادق از پیگیری افزایش انعطاف‌پذیری طرح‌های هادی روستایی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل سکونت روستاییان و فراهم‌کردن زمینه مهاجرت معکوس دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های ملی روستایی و عشایری اظهار کرد: این نمایشگاه روایتی ملی از توسعه روستایی و جلوه‌ای از سرزندگی، صنایع‌دستی، اقتصاد و فرهنگ روستا است. توانمندسازی روستا‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به اقتصاد، معیشت و الگو‌های زندگی روستایی است.

وی راه‌های روستایی، مسکن و پیش‌بینی‌های هواشناسی را سه محور اصلی اقدامات این وزارتخانه در حمایت از جوامع روستایی عنوان کرد و گفت: توسعه روستایی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای تقویت اقتصاد و پایداری سکونت در روستا‌ها است.

صادق با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد که حدود ۱۱۰ هزار کیلومتر آن آسفالت شده است. همچنین بیش از ۹۰ درصد جمعیت روستایی کشور به راه روستایی دسترسی دارند.

 صادق ادامه داد: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۶ هزار کیلومتر راه روستایی احداث و بیش از ۱۲ هزار کیلومتر از این راه‌ها بهسازی و نگهداری شده است. اقدامات برای افزایش دسترسی جمعیت روستایی به راه ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن روستایی تصریح کرد: از مجموع ۲۱ هزار قطعه زمین واگذارشده در چارچوب قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۹ هزار قطعه در دو سال گذشته تحویل شده است.

صادق همچنین از پیگیری افزایش انعطاف‌پذیری طرح‌های هادی روستایی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل سکونت روستاییان و فراهم‌کردن زمینه مهاجرت معکوس دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت اطلاعات هواشناسی در مدیریت امور روستایی یادآور شد: پیش‌بینی‌های هواشناسی با ارائه اطلاعات مورد نیاز به کشاورزان و مدیران محلی، به برنامه‌ریزی بهتر برای مراحل کشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی کمک می‌کند و زمینه افزایش تاب‌آوری روستا‌ها را فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روستاییان همواره پشتوانه انقلاب اسلامی بوده‌اند و کشور خود را وام‌دار آنان می‌داند؛ ازاین‌رو، تقویت سرزندگی روستا‌ها و توانمندسازی اقتصاد روستایی باید با جدیت دنبال شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، مهاجرت معکوس در روستاها
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