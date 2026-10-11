باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۱۹ مهر ماه) در جشنواره شهید رجایی استان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، صنعتی و اقتصادی استان گفت: گیلان با بهره‌گیری از توانمندی‌های تولیدی خود می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران ایفا کند.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور از جمله دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشکاران لامرد اظهار داشت: وظیفه داریم در چارچوب جغرافیای ایران و نظام جمهوری اسلامی، اهداف و آرمان‌های شهدا را دنبال کنیم.

استاندار گیلان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره افزود: این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که کشور با فشار‌ها و تهدید‌های خارجی مواجه است. با این حال، دستگاه‌های اجرایی در کنار قوای مقننه و قضائیه و نیرو‌های مسلح به فعالیت خود ادامه داده و خدمات‌رسانی به مردم را حفظ کرده‌اند.

حق‌شناس با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی استان تصریح کرد: تولید چای گیلان نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش یافته و در حوزه برنج نیز روند افزایشی گزارش شده است. همچنین فعالیت بنادر، گمرکات و مرز‌های زمینی استان در بخش تجارت و مبادلات اقتصادی افزایش داشته است. او همچنین با اشاره به رشد فعالیت‌های صنعتی استان گفت: حجم طرح‌های افتتاح شده در هفته دولت امسال، بنا بر ارزیابی ارائه شده، از مجموع طرح‌های هفته دولت و دهه فجر سال گذشته بیشتر بوده است. در همین دوره نیز واحد‌های صنعتی جدیدی در استان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

استاندار با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی گیلان اظهار داشت: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های دریایی، زمینی و هوایی و توانمندی‌های کشاورزی، گردشگری و تجاری، موقعیت ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی دارد. نزدیکی به تهران و برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی نیز بر این مزیت‌ها افزوده است. حق‌شناس به ظرفیت کشت‌های جدید و گلخانه‌ای در گیلان افزود: تولید محصولاتی مانند زنجبیل می‌تواند فرصت اقتصادی مناسبی برای گیلان ایجاد کند. در نمونه‌ای از این کشت، عملکرد تولید به حدود ۷۰ تن در هکتار رسیده است که با توجه به ارزش صادراتی محصول، از ظرفیت‌های قابل‌توجه اقتصادی به شمار می‌رود.

او به جایگاه استان گیلان در تولید محصولات پروتئینی نیز اشاره و تصریح کرد: شرایط اقلیمی گیلان زمینه مناسبی برای توسعه مرغداری‌ها فراهم کرده و بیش از ۱۰ درصد تولید مرغ کشور در این استان انجام می‌شود. گیلان همچنین در برخی حلقه‌های زنجیره تولید، از جمله مرغ اجداد و مرغ گوشتی، جایگاه برتری در کشور دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه ظرفیت‌های کشاورزی استان به محصولاتی مانند برنج، چای و زیتون محدود نیست، تأکید کرد: توسعه کشت‌های جدید و تولیدات گلخانه‌ای از ضرورت‌های بخش کشاورزی گیلان است. در این زمینه نسبت به برخی استان‌ها عقب‌تر هستیم و باید با برنامه‌ریزی، حمایت و استفاده از فناوری‌های نوین، این فاصله را کاهش دهیم.

گیلان باید به استان معین کشور در تأمین محصولات کشاورزی تبدیل شود

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به توانمندی‌های بالفعل اقتصادی گفت: گیلان باید علاوه بر تأمین نیاز‌های مردم استان، به عنوان استان معین کشور در تأمین محصولات کشاورزی ایفای نقش کند. تحقق این هدف به حمایت ملی، تأمین منابع مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید نیاز دارد. او با اشاره به نقش تولید داخلی در پایداری اقتصاد کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان‌ها از عوامل مهم افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران هستند. استمرار تولید محصولات اساسی، از جمله گندم و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند نیاز‌های کشور را تأمین و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشار‌های خارجی را کاهش دهد.

استاندار گیلان با تأکید بر توسعه تولید، حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنعتی و استفاده از فناوری‌های نوین یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند.

در پایان این جشنواره که با حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور برگزار شد، از دستگاه‌های اجرایی برتر گیلان تجلیل به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان