نجف زاده گفت: تخصیص تسهیلات ۴۰ تا ۵۰ همتی به شرکت‌های تولیدی زمینه را برای بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی خود فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نجف‌زاده نماینده مجلس با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص منابع در جهت بازسازی شرکت‌های مهم و کلیدی فناور کشور گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز، نیاز مبرم به منابع مالی چه ارزی و ریالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ اخیر نیز ضرورت مهم دیگری است که باید بانک مرکزی نسبت به اهمال‌کاری در تخصیص منابع در این بخش نیز پاسخگو باشد.

وی افزود:بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در جریان جنگ ۴۰ روزه با دشمن آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیدند و بیش از ۱۰۰ همت خسارت دیدند؛ در دوره جنگ، علاوه بر شرکت، انبار مواد اولیه و همچنین کالا‌های تولیدی نیز با ضربه دشمن آسیب دیدند و از این رو اهمیت فوری دارد که تامین مالی مستقل و به صورت ویژه و خصوصی برای این شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد گردد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان کالا‌های راهبردی، تولید شده برای بار اول در کشور و همچنین غیرقابل جایگزین برای کشور تولید می‌کنند و باید در اولویت تخصیص منابع بانکی برای بازسازی قرار گیرند؛ خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه همگی شرکت‌های های‌تک و با دانش در لبه علم و فناوری کشور هستند و کالا‌های راهبردی، تولید شده برای بار اول در کشور و همچنین غیرقابل جایگزین برای کشور تولید می‌کنند و از همین رو حتی بخشی از توان نظامی و اقتصادی کشور نیز از سوی این شرکت‌ها تامین می‌شود و موضوع بازسازی این شرکت‌ها برای کشور حیاتی و ضروری و موجودیتی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که این شرکت‌های دانش‌بنیان درگیر مسائل روز نظیر بیمه، مالیات عملکرد خود، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و بازپرداخت اقساط وام‌های اخذ شده از بانک‌ها نیز هستند و این مسائل روزمره مجزا از مسئله تامین مالی بازسازی این شرکت‌های دانش‌بنیان است که باید سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در این زمینه مساعدت لازم را داشته باشد ولی از همه این مسائل مهم‌تر، مسئله تامین مالی بازسازی است، زیرا نیازمند بازگشت به وضعیت تولید هستند و در این میان، تامین مالی بازسازی با روشی مستقل از دیگر شرکت‌های صنعتی آسیب‌دیده باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

نجف‌زاده در پایان گفت: دولت باید در وهله نخست با توجه به ۱۰۰ همت خسارت وارد شده به این شرکت‌های راهبردی، حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت منابع مستقل از مسیر شبکه بانکی یا صندوق نوآوری و شکوفایی به این شرکت‌های مردمی و دانش‌بنیان تخصیص دهد تا بتوانند شبکه تولید خود را بازیابی و قرارداد‌های فروش جدید محصولات امضا کنند و با بازسازی و احیا ظرفیت، علاوه بر حفظ اشتغال نخبگان، مستقیما به تولید کالا‌های راهبردی، تولید شده برای بار اول در کشور و همچنین غیرقابل جایگزین در کشور اقدام کنند.

برچسب ها: تولید ، تجارت
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