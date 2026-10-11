باشگاه خبرنگاران جوان - مجید جودی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در خصوص برنامه این بنیاد برای تکمیل تعمیرات و احداث واحد‌های جنگ زده در مناطق تحت مسئولیت بنیاد گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعد از اتمام جنگ ۴۰ روزه، بازسازی‌های پس از جنگ را با شناسایی واحد‌های نیازمند تعمیرات و همچنین احداثی در ۲۴ استان و در ۴۰۷ شهر آغاز کرد.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: در ارزیابی‌های انجام شده، ۱۰۲ هزار واحد نیازمند تعمیرات از جزئی تا کلی و یک‌هزار و ۳۰۰ واحد تخریبی و نیازمند احداث شناسایی شدند.

به گفته جودی، در بخش تعمیرات، تاکنون ۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده است. در بخش احداث نیز از یک‌هزار و ۳۰۰ واحد شناسایی شده، عملیات احداث ۶۲۰ واحد آغاز شده و این واحد‌ها وارد فرایند ساخت شده‌اند.

وی توضیح داد: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، واحد‌های تعمیراتی تا پایان آبان امسال (۱۴۰۵) و واحد‌های احداثی نیز تا پایان ۱۴۰۶ به اتمام می‌سند.

جودی توضیح داد: بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ واحد از واحد‌های آسیب دیده در جنگ‌های اخیر غیرقابل استفاده بودند. این واحد‌ها یا تخریب شده بودند و یا تعمیرات آنها بیش از ۶ ماه به طول می‌انجامید، برای این واحد‌ها نیز ودیعه مسکن پرداخت شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی