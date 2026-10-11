مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی، از ارسال پیامک‌هایی به برخی هموطنان جهت بررسی اطلاعات معاملات ثبت‌شده به نام آنها در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی دو هفته اخیر پیامک‌هایی برای برخی از هموطنان ارسال شده است که بر اساس آن، لازم است اطلاعات اظهارشده به نام آن‌ها در سامانه‌های مالیاتی بررسی شود.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هموطنان اگر پیامکی از سوی سازمان امور مالیاتی با موضوع «جهت ویرایش پرونده یا رد اطلاعیه ‏های خرید و فروش» دریافت کرده اید، به این معناست که معامله ای به نام شما ثبت شده است. از این رو ضروری است با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر/ سامانه واکنش به اطلاعات نسبت به این اطلاعات واکنش نشان دهید.

مرضیه جعفری مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی با اشاره به نحوه بررسی این اطلاعات اظهار کرد: افراد دریافت‌کننده پیامک می‌توانند با مراجعه به کارتابل مالیاتی خود و ورود به بخش «واکنش به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹»، رکوردهای اطلاعاتی ثبت‌شده به نام خود را مشاهده و بررسی کنند.

وی افزود: در صورتی که اطلاعات نمایش‌داده‌شده صحیح و مورد تأیید فرد باشد، نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست؛ اما اگر اطلاعات ثبت‌شده مورد تأیید نباشد، لازم است فرد نسبت به رد آن اقدام کند.

مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی با اشاره به علت اجرای این طرح تصریح کرد: این اقدام در پی مراجعات و اعتراضات برخی شهروندان درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی آن‌ها در اظهار معاملات انجام شده است و با هدف پیشگیری از چنین مواردی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مؤدیان مالیاتی صورت می‌گیرد.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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