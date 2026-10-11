برنامه تلویزیونی صبحگاهی «رخصت» با محوریت ورزش زورخانه‌ای، فرهنگ پهلوانی را در میان مخاطبان ترویج می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه صبحگاهی «رخصت» تولید جدید شبکه افق سیما، روی آنتن تلویزیون می‌رود. این برنامه با محوریت ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، تلاش دارد فرهنگ پهلوانی را در میان مخاطبان ترویج کند. 

سیدمحمدرضا نعمتی تهیه‌کننده این برنامه تلویزیونی درباره آن توضیح داد و گفت: رویکرد اصلی برنامه رخصت، ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزش‌هایی مثل جوانمردی، اخلاق‌مداری و فروتنی، در کنار تشویق مخاطبان به ورزش کردن و آموزش این رشته ورزشی است. هدف ما این است که با معرفی الگو‌های پهلوانی و آموزش ورزش، به ارتقای سلامت جسم و روح جامعه کمک کنیم.

وی ادامه داد: تلاش کردیم با ترکیبی از ورزش و آموزش‌های کاربردی، گفت‌و‌گو‌های جذاب، معرفی الگو‌های پهلوانی و ایجاد فضایی پرانرژی و صمیمی، صبحی بانشاط و امیدبخش برای مخاطبان رقم بزنیم تا در کنار کسب حال خوب، انگیزه بیشتری برای ورزش و زندگی سالم داشته باشند.

او درباره ساختار این برنامه تلویزیونی گفت: ساختار برنامه رخصت بر پایه ترکیبی از اجرا، آموزش ورزش و معرفی فرهنگ پهلوانی طراحی شده است. در کنار مجری، از حضور ورزشکاران بهره می‌بریم تا مخاطبان ضمن لذت بردن از فضای پرنشاط برنامه، با این ورزش بیشتر آشنا شوند و آموزش‌های کاربردی دریافت کنند.

«رخصت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمحمدرضا نعمتی تولید شده و علی جلیل‌جو، سرمربی تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای، اجرای این برنامه را بر عهده دارد. 

براساس این گزارش، پخش برنامه «رخصت» از شنبه ۱۸ مهر آغاز شده و هر روز ساعت ۷ صبح از شبکه افق پخش می‌شود.

 

برچسب ها: شبکه افق ، برنامه تلویزیونی
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