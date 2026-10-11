باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد در پی واژگونی قایقی حامل حدود ۳۵۰ مهاجر در مسیر جیبوتی به یمن، دست‌کم ۱۰۹ نفر جان باخته‌اند و بیش از ۱۱۶ نفر دیگر مفقود شده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت روز یکشنبه اعلام کرد این حادثه در شبهای گذشته، در نزدیکی منطقه گوهره در شمال شهر بندری اوبوک در جیبوتی رخ داده است.

بر اساس روایت بازماندگان، قایق هنگام حرکت از جیبوتی به مقصد یمن واژگون شد. در میان جان‌باختگان دست‌کم ۱۵ کودک حضور دارند.

بیش از ۸۰ نفر از این حادثه جان سالم به در برده‌اند که همگی شهروند اتیوپی بوده‌اند. سخنگوی دولت اتیوپی تاکنون واکنشی به درخواست اظهارنظر درباره این حادثه نشان نداده است.

منبع: رویترز