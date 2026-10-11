باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولید جنبلاط، رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان، بازگشت به توافقات اسلام‌آباد و گسترش مفاد آن را راهکار جلوگیری از ویرانی بیشتر منطقه دانست.

جنبلاط گفت: «تنها بازگشت به توافقات اسلام‌آباد و توسعه آن می‌تواند مانع ویرانی کامل منطقه شود؛ ویرانی‌ای که شرکت‌های بزرگ نفتی و تسلیحاتی از آن سود می‌برند.»

وی همچنین تأکید کرد که امید بستن به حمایت خارجی، توهم و خیال‌پردازی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که تنش‌ها میان عربستان سعودی و جنبش انصارالله یمن افزایش یافته است.

منبع:النشره