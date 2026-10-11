باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد کیامهر در نشست خبری اظهار کرد: مسابقات مدهامتان از رویدادهای شاخص کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است که با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، زمینه شکوفایی استعدادهای قرآنی نسل جوان را فراهم می‌کند.

وی افزود: در مرحله شهرستانی این رقابت‌ها در سنندج، از مجموع ۱۸ تیم ثبت‌نام‌شده در قالب ۶ شبکه، ۹ تیم منتخب از سه شبکه حضور یافتند و شرکت‌کنندگان در بخش‌های قرائت، حفظ، قرائت نماز و هنرهای قرآنی به رقابت پرداختند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به گروه‌بندی شرکت‌کنندگان در سه رده دختران زیر ۱۸ سال، پسران زیر ۱۸ سال و دختران بالای ۱۸ سال، گفت: این تقسیم‌بندی با هدف فراهم کردن فرصت حضور و شکوفایی استعدادهای قرآنی در گروه‌های مختلف انجام شده است.

کیامهر ادامه داد: پس از پایان رقابت‌های سنندج، ۲۴ تیم از هشت شبکه در شهرستان‌های قروه، دهگلان، بانه، سروآباد و مریوان باقی مانده‌اند که رقابت‌های آن‌ها هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش مساجد در تربیت نسل قرآنی یادآور شد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی خود به دنبال ایجاد فضایی برای انس بیشتر نوجوانان و جوانان با قرآن و پرورش توانمندی‌های آنان هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان خاطرنشان کرد: هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با هدف شناسایی نفرات و تیم‌های برتر و راهیابی آنان به مرحله استانی، در استان پیگیری می‌شود.