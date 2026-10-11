باشگاه خبرنگاران جوان - علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از اجرای ۳۳ پروژه ساختمانی سازمان در حوزه سلامت شامل بیمارستان و مرکز درمانی در سال جاری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از این تعداد بیمارستان که در سراسر کشور در حال اجراست و برخی نیز مراحل پایانی را می‌گذرانند، برنامه‌ریزی شده تا ۷ بیمارستان در سال جاری به پایان برسند و تحویل بهره‌بردار شوند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی توضیح داد: ساختمان الحاقی بیمارستان آموزشی تربت‌حیدریه با ۴۴ تخت و پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد، بیمارستان آموزشی جایگزین کرج با ۲۶۰ تخت و پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد، بیمارستان آموزشی رشت با ۴۰۰ تخت و پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد، بیمارستان ۳۴۱ تختی ساری پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد، طرح توسعه بیمارستان جایگزین لنگرود با ۸۵ تخت و پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصد، ساختمان آموزشی بیمارستان مراغه قدیم، بیمارستان ۹۸ تختی تالش با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد از جمله مراکز درمانی هستند که در برنامه تحویل سال جاری سازمان هستند.

وی اعلام‌کرد: تاکنون بیش از ۴۵۵ پروژه عمرانی با زیربنایی بیش از ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار مترمربع و ۴۰ طرح مطالعاتی و پژوهشی توسط این سازمان به انجام رسیده است.

نوذرپور توضیح داد: از مهمترین پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی سازمان، می‌توان به احداث و تکمیل ۲۵۳ فضای آموزشی و درمانی با بیش از ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار مترمربع زیربنا و ظرفیت ۲۴ هزار و ۶۴۸ تخت اشاره کرد.

وی ادامه داد: احداث ۱۷۱ فضای اداری و آموزشی با ۶۲۱ هزار و ۳۴۳ مترمربع زیربنا، احداث ۹ فضای آموزشی با ۱۱۸ هزار و ۱۶۸ مترمربع زیربنا و اجرای ۱۳ پروژه ویژه با ۳۲۳ هزار و ۳۹۱ مترمربع زیربنا از دیگر پروژه‌هایی است که توسط سازمان اجرا و تحویل بهره‌بردار شده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی