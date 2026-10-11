مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از تکمیل ۷ بیمارستان تا پایان امسال خبر داد و میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها را ۹۱ درصد عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از اجرای ۳۳ پروژه ساختمانی سازمان در حوزه سلامت شامل بیمارستان و مرکز درمانی در سال جاری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از این تعداد بیمارستان که در سراسر کشور در حال اجراست و برخی نیز مراحل پایانی را می‌گذرانند، برنامه‌ریزی شده تا ۷ بیمارستان در سال جاری به پایان برسند و تحویل بهره‌بردار شوند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی توضیح داد: ساختمان الحاقی بیمارستان آموزشی تربت‌حیدریه با ۴۴ تخت و پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد، بیمارستان آموزشی جایگزین کرج با ۲۶۰ تخت و پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد، بیمارستان آموزشی رشت با ۴۰۰ تخت و پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد، بیمارستان ۳۴۱ تختی ساری پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد، طرح توسعه بیمارستان جایگزین لنگرود با ۸۵ تخت و پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصد، ساختمان آموزشی بیمارستان مراغه قدیم، بیمارستان ۹۸ تختی تالش با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد از جمله مراکز درمانی هستند که در برنامه تحویل سال جاری سازمان هستند.

وی اعلام‌کرد: تاکنون بیش از ۴۵۵ پروژه عمرانی با زیربنایی بیش از ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار مترمربع و ۴۰ طرح مطالعاتی و پژوهشی توسط این سازمان به انجام رسیده است.

نوذرپور توضیح داد: از مهمترین پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی سازمان، می‌توان به احداث و تکمیل ۲۵۳ فضای آموزشی و درمانی با بیش از ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار مترمربع زیربنا و ظرفیت ۲۴ هزار و ۶۴۸ تخت اشاره کرد.

وی ادامه داد: احداث ۱۷۱ فضای اداری و آموزشی با ۶۲۱ هزار و ۳۴۳ مترمربع زیربنا، احداث ۹ فضای آموزشی با ۱۱۸ هزار و ۱۶۸ مترمربع زیربنا و اجرای ۱۳ پروژه ویژه با ۳۲۳ هزار و ۳۹۱ مترمربع زیربنا از دیگر پروژه‌هایی است که توسط سازمان اجرا و تحویل بهره‌بردار شده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: ساخت بیمارستان ، وزارت راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
وزیر راه و شهرسازی: مهاجرت معکوس با تسهیل سکونت در روستا‌ها دنبال می‌شود
توسعه پایدار کشورها باید همراه با مشارکت فعال بانوان در اجتماع باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی محقق نمی‌شود
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
پایان صف تسویه در میلی/ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
آخرین اخبار
همتی: فروپاشی اقتصادی با بیانیه سیاسی محقق نمی‌شود
بارش پراکنده باران در برخی از نواحی شمال و شمال غرب کشور
پایان صف تسویه در میلی/ ۱۳ همت پول به کاربران واریز شد
مصوبه ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد
ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران ـ شمال
آمادگی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
فهرست داروهای ممنوع‌الورود به عراق اعلام شد
درآمد عوارض خروج از مرزهای متعلق به مناطق آزاد به خود مناطق واگذار می‌شود
پاسخگویی به ۱۹۹ هزار متقاضی زمین در طرح جوانی جمعیت/ آماده‌سازی ۳۲ هزار هکتار زمین در کشور + فیلم
امکان جمع آوری روزانه ۵۰۰ تن تخم مرغ در مواقع بحرانی وجود دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۹ مهر
حفاظت از برندهای ایرانی/حلقه مفقوده توسعه تجارت با افغانستان
کشف و شناسایی ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان
سه عامل مهم عقب‌نشینی شاخص کل بورس
تعمیق بازار سرمایه با موج جدید عرضه‌های اولیه؛ برنامه بورس تهران برای ورود ۱۲ شرکت جدید
۷ بیمارستان تا پایان امسال تکمیل و تحویل بهره‌بردار می‌شود
بلاتکلیفی ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان؛ چرا تسویه بدهی‌ها طولانی شده است؟
از افزایش تولید گندم در سال گذشته تا مطالبات ۳۰ همتی کشاورزان
پتانسیل تولید ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد
ارسال پیامک به شهروندان برای بررسی اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
وزیر راه و شهرسازی: مهاجرت معکوس با تسهیل سکونت در روستا‌ها دنبال می‌شود
تأمین اعتبار ۷ همت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار در طرح‌های مسکن
شهر تخم‌مرغ راه‌اندازی می‌شود/ تکمیل پروژه مستلزم ۵ همت سرمایه‌گذاری
تصویب شیوه صدور مجوز سکوهای آنلاین معاملات در هیئت مقررات‌زدایی
بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد شاخص کل بورس
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵