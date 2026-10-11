باشگاه خبرنگاران جوان - عزام التمیمی، تحلیلگر سیاسی گفت: به نظر می‌رسد شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که کسی تصور نمی‌کرد بحران در تنگه هرمز و باب‌المندب بتواند چنین تأثیری بر اقتصاد جهانی بگذارد اکنون وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی شده حتی مسائل بغرنج در داخل کشورهای غربی مطرح است.

حافظ الکرمی، تحلیلگر سیاسی بیان کرد: این همان جنگی است که ترامپ می‌گفت سه یا چهار روز طول می‌کشد و سپس همه‌چیز تمام می‌شود... اما اکنون دیگر مسئله، سرنگونی نظام ایران یا تغییر آن نیست؛ موضوعی که امروز مطرح است، فقط این است که چگونه تنگه هرمز را باز کنند.