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 اتفاق‌نظر تحلیلگران شبکه عربی الحوار؛ از ناتوانی آمریکا و اسرائیل در تحقق اهداف جنگ تا بحران تنگه هرمز و اقتصاد جهانی! + فیلم

دو تحلیلگر سیاسی گفتند: بحران هرمز و باب‌المندب اقتصاد جهانی را بحرانی کرد؛ اکنون فقط بازگشایی هرمز مطرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عزام التمیمی، تحلیلگر سیاسی گفت: به نظر می‌رسد شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که کسی تصور نمی‌کرد بحران در تنگه هرمز و باب‌المندب بتواند چنین تأثیری بر اقتصاد جهانی بگذارد اکنون وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی شده حتی مسائل بغرنج در داخل کشورهای غربی مطرح است.

حافظ الکرمی، تحلیلگر سیاسی بیان کرد: این همان جنگی است که ترامپ می‌گفت سه یا چهار روز طول می‌کشد و سپس همه‌چیز تمام می‌شود... اما اکنون دیگر مسئله، سرنگونی نظام ایران یا تغییر آن نیست؛ موضوعی که امروز مطرح است، فقط این است که چگونه تنگه هرمز را باز کنند.

 

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