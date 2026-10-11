جمشیدی دبیرکل فدراسیون گلف از برنامه‌ریزی برای جوان‌سازی تیم‌های ملی، توسعه زیرساخت‌ها و حضور احتمالی باشگاه‌های بزرگ در لیگ برتر آقایان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مهرداد جمشیدی، دبیرکل فدراسیون گلف، با اشاره به آغاز بخش دوم فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف آقایان اظهار داشت: این رقابت‌ها از ۱۹ مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و ۳۰ نفر از برترین گلف‌بازان کشور به همراه هشت بازیکن جوان و نوجوان در دو گروه مجزا در آن حضور دارند.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های فدراسیون، جوان‌گرایی و پوست‌اندازی در تیم‌های ملی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از ظرفیت استعدادهای جوان استان‌های مختلف استفاده کنیم و نسل جدیدی از بازیکنان را برای تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان پرورش دهیم.

جمشیدی ادامه داد: در طول سال اردوهای انتخابی و تدارکاتی متعددی برگزار می‌کنیم تا در صورت دریافت دعوت‌نامه از سوی برگزارکنندگان مسابقات بین‌المللی، آمادگی لازم برای حضور در این رویدادها را داشته باشیم. در حال حاضر، مسابقات قهرمانی آماتورهای آسیا در نیوزیلند که آبان‌ماه برگزار می‌شود، از رویدادهای پیش‌روی گلف ایران است و کشورمان در آن یک نماینده خواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون گلف درباره عملکرد نمایندگان ایران در رقابت‌های اخیر نیز گفت: این نخستین حضور ما در چنین سطحی بود و با توجه به نقاط قوت و ضعف‌مان در مقایسه با سایر کشورها، نباید انتظار نتایج بسیار بالایی می‌داشتیم. با این حال، مسئولان فنی و اجرایی فدراسیون از عملکرد کلی بازیکنان رضایت داشتند و در حال بررسی نقاط ضعف هستیم تا با تکیه بر استعدادهای جوان، شرایط تیم‌های ملی را بهبود ببخشیم.

وی درباره توسعه زیرساخت‌های گلف کشور تصریح کرد: زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب یک سرمایه ملی و زیرساختی ضروری برای این رشته است. با حمایت وزیر ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، و دکتر ثابت‌قدم، فرایند مربوط به واگذاری این زمین پیش رفته و به مرحله صدور اسناد مزایده رسیده است. امیدواریم این مجموعه را به‌زودی در اختیار بگیریم تا با بازسازی و بهسازی، آن را به سطح استاندارد برسانیم و امکان برگزاری مستمر تمرینات، اردوها و مسابقات فراهم شود.

جمشیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور باشگاه‌های بزرگ در لیگ برتر گلف آقایان گفت: در دوره‌های گذشته تیم‌هایی مانند نفت و گاز مسجدسلیمان، ملی حفاری اهواز و پتروشیمی مسجدسلیمان در رقابت‌ها حضور داشتند. پتروشیمی نیز پس از وقفه‌ای کوتاه دوباره به جمع تیم‌ها بازگشته است.

وی افزود: باشگاه استقلال بازیکنان خود را انتخاب کرده و برای حضور در لیگ برتر آقایان اعلام آمادگی کرده است. این باشگاه همچنین قرار است در لیگ دسته اول بانوان شرکت کند. پرسپولیس نیز برای حضور در رقابت‌ها ابراز علاقه کرده، اما مشارکت آن هنوز قطعی نشده است.

دبیرکل فدراسیون گلف در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور باشگاه‌های بیشتر، لیگ برتر آقایان امسال با شرکت ۶ تا ۸ تیم و در سطحی بالاتر از فصل‌های گذشته برگزار شود. به گفته وی، مراسم قرعه‌کشی لیگ نیز احتمالاً در مهرماه برگزار خواهد شد.

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برچسب ها: مهرداد جمشیدی ، گلف
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