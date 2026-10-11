باشگاه خبرنگاران جوان- حسن بابایی رییس سازمان اسناد و املاک کشور روز یکشنبه در آیین معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان، به برنامه صدور الکترونیکی اسناد اشخاص حقوقی از اول آبان در مسیر توسعه صدور الکترونیکی اسناد مالکیت اشاره کرد و افزود: از اول آبان ۱۴۰۵، اسناد مربوط به اشخاص حقوقی به‌صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و در ادامه، صدور الکترونیکی اسناد اشخاص حقیقی نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش از این، صدور الکترونیکی اسناد در اختیار ۶ کشور بود و با عملیاتی‌شدن این فرایند، جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان هفتمین کشور به این جمع خواهد پیوست.

ایجاد بانک سهامداران، مسیری برای رونق فعالیت اقتصادی

وی از ایجاد بانک سهامداران به‌عنوان یکی از اقدامات تحول‌آفرین سازمان ثبت نام برد و گفت: این بانک به‌زودی فعال خواهد شد و با بهره‌برداری از آن، امکان استفاده از سهام اشخاص در فرایند‌هایی نظیر تأمین وثایق بانکی فراهم می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به تسهیل امور فعالان اقتصادی و بهره‌گیری مؤثرتر از دارایی‌های مالی آنان کمک کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح بخشی از دستاورد‌های نوین این سازمان در حوزه هوشمندسازی خدمات، از راه‌اندازی سامانه وثایق الکترونیکی با دسترسی به اطلاعات ۳۰ میلیون مِلک، ایجاد بانک سهامداران و آغاز صدور الکترونیکی اسناد اشخاص حقوقی از اول آبان ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارائه خدمات، از محور‌های اصلی تحول در نظام ثبتی کشور است.

بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسیر تحول و هوشمندسازی نظام ثبتی کشور، بیان کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای ارتقای کیفیت خدمات ثبتی، تسهیل امور مردم و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین انجام شد که بخشی از این اقدامات، زمینه‌ساز تحولات مهم در ارائه خدمات قضایی و اقتصادی خواهد بود.

ثبت اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در سامانه وثایق الکترونیکی

وی سامانه وثایق الکترونیکی را از تازه‌ترین دستاورد‌ها برشمرد و افزود: اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در این سامانه ثبت شد و دسترسی‌های لازم نیز برای قضات فراهم آمده است. از پنج فرایند پیش‌بینی‌شده در این حوزه، سه فرایند به‌صورت مستقیم از سوی سازمان ثبت انجام شده است.

بابایی با تشریح کارکرد‌های این سامانه در تسهیل فرایند‌های قضایی بیان کرد: با استفاده از این ظرفیت، متهمان می‌توانند با اعلام کد ملی، در کمتر از ۲ دقیقه ملک موردنظر خود را برای تأمین وثیقه به مرجع قضایی معرفی کنند. این اقدام ضمن حذف هزینه کارشناسی در فرایند مربوط، موجب تسریع در رسیدگی و کاهش تشریفات اداری شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات سریع، کم‌هزینه و بدون منت به مردم را از راهبرد‌های مورد تأکید رئیس قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات، مصداق عملی این رویکرد است و سامانه وثایق الکترونیکی از دستاورد‌های کم‌نظیر در این زمینه به شمار می‌رود.

تأکید بر رفع معضلات ثبتی شاهرود و گرمسار

بابایی درباره برخی مباحث حقوقی و ثبت استان سمنان با اشاره به تداوم برخی معضلات ثبتی در شهرستان‌های شاهرود و گرمسار، بر ضرورت رسیدگی جدی به این مسائل تأکید کرد و تلاش مدیرکل جدید برای شناسایی موانع، پیگیری راهکار‌های قانونی و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مشکلات موجود را خواستار شد.

در این آیین، سجاد حسن‌پور به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان معرفی و از خدمات فرزاد میررضایی در این مسوولیت قدردانی شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری سمنان