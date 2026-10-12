نماینده مجلس می‌گوید دولت هیچ طرح و برنامه‌ای در زمینه کنترل قیمت‌ها، افزایش تاب‌آوری مردم و کنترل فضای روانی جامعه درخصوص افزایش قیمت ارز ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - هادی محمدپور دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بسته معیشتی که وزارت اقتصاد تدارک دیده است، گفت: در شرایط جنگی باید سیاست اقتصادی‌مان نسبت به گذشته متنوع باشد.

نماینده مردم گناباد و بجستان مجلس اظهار کرد: در یک سال گذشته، یکی از تأکیدات مجلس، بحث ایجاد کالابرگ بود تا به تمامی مردم و تمامی دهک‌ها داده شود. با افزایش تورم و گرانی‌ها، عملاً توانستیم یک مسکن موقتی را به جامعه پمپاژ کنیم. اکنون نیز بحث افزایش قیمت کالابرگ مطرح شده است که وزیر اعلام کرده‌اند تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که به نظر من سیاست موقتی خواهد بود.

این نماینده مجلس می‌گوید وزیر اقتصاد در جلسه با نمایندگان مجلس اعلام کرد ما یک بسته معیشتی را طراحی کرده‌ایم و ارائه خواهیم داد. ما منتظریم ببینیم ریزجزئیاتی که آقای وزیر اعلام کرده و محتویات این بسته پیشنهادی را اعلام کنند و این بسته یک روش برای کنترل قیمت‌ها در بازار خواهد بود.

محمدپور گفت: بنده به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از دولت که کمیته‌های مختلفی دارد درخواست می‌کنم از ظرفیت بالایی که مجلس می‌تواند در کمک به دولت داشته باشد، مغفول نباشد.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های خودش را در قالب دستورالعمل‌ها پیاده‌سازی می‌کند و عملاً در راستای برنامه هفتم پیشرفت که مورد تأکید رهبر شهید و مقام معظم رهبری است، متأسفانه هیچ طرح و برنامه‌ای در بحث برنامه هفتم به‌خصوص در زمینه کنترل قیمت‌ها، افزایش تاب‌آوری مردم و از همه مهم‌تر کنترل فضای روانی جامعه درخصوص افزایش قیمت ارز که امروز شاهد آن هستیم، ندارد.

نماینده مردم گناباد و بجستان مجلس بیان کرد: عملاً بانک مرکزی سیاست‌هایی را پیاده‌سازی می‌کند که این‌ها دقیقاً همان مسیری است که در طول ۴۶ سال گذشته در حوزه اقتصادی طی کرده‌ایم و روش جدیدی هم وجود ندارد. بحث پول‌پاشی و دلارپاشی که آقای رئیس بانک مرکزی اعلام کرد نیز روش قابل‌توجهی نیست و دقیقاً همان مسیر گذشته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: برنامه هفتم ، وزیر اقتصاد ، بانک مرکزی ، کالابرگ
خبرهای مرتبط
وزیر اقتصاد: تاب‌آوری شبکه بانکی در برابر حملات سایبری افزایش یافت
محمدپور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
رشد ۲۰۰ درصدی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پس از اتصال شبکه بانکی به این سامانه
عضو کمیسیون اقتصادی:
بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور در اختیاری خصولتی‌ها است/ وزیر جدید اقتصاد باید برای تحقق شعار سال برنامه داشته باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
آخرین اخبار
کلیات نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد تصویب شد
تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها باز خواهد گشت
هشدار نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز
سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام در یک آتش عظیم در حال سوختن است
پیام اینستاگرامی عراقچی در پی دریافت نامه‌ای از دانش آموز بازمانده‌ی مدرسه میناب
رضایی: ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/ پاسخ‌ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایر به کار خود پایان داد
گزارش سفر پزشکیان به ترکمنستان، بررسی گزارش‌های اجرایی دستگاه‌ها و تصویب سه مصوبه
مذاکره با آمریکا بدون تضمین اجرایی نتیجه‌بخش نیست/ تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
کمالوندی: منافع‌مان را یا با دیپلماسی می‌گیریم یا با نبرد
تأکید رئیس‌جمهوری ایران و سلطان عمان بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک
اسلامی: طرح ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی را ادامه می‌دهیم
رئیس‌جمهور: همه با هم باشیم، ایرانِ قدرتمند می‌سازیم
مسعود پزشکیان: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند
توسعه صنایع خلاق نیازمند نقشه راهبردی، برنامه عملیاتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استانی است
موضوع افزایش قیمت خودرو فراتر از بحث گرانی ارز است
جهان در قبال عادی‌سازی زور سکوت نکند
روایتی از برخورد پلیس فرانسه با معترضان با «شیء سخت دفاعی»!
برخورد خشن با دانش‌آموزان معترض برای جلوگیری از به چالش کشیدن دولت فرانسه است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۹ مهر