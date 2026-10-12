باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - هادی محمدپور دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بسته معیشتی که وزارت اقتصاد تدارک دیده است، گفت: در شرایط جنگی باید سیاست اقتصادی‌مان نسبت به گذشته متنوع باشد.

نماینده مردم گناباد و بجستان مجلس اظهار کرد: در یک سال گذشته، یکی از تأکیدات مجلس، بحث ایجاد کالابرگ بود تا به تمامی مردم و تمامی دهک‌ها داده شود. با افزایش تورم و گرانی‌ها، عملاً توانستیم یک مسکن موقتی را به جامعه پمپاژ کنیم. اکنون نیز بحث افزایش قیمت کالابرگ مطرح شده است که وزیر اعلام کرده‌اند تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که به نظر من سیاست موقتی خواهد بود.

این نماینده مجلس می‌گوید وزیر اقتصاد در جلسه با نمایندگان مجلس اعلام کرد ما یک بسته معیشتی را طراحی کرده‌ایم و ارائه خواهیم داد. ما منتظریم ببینیم ریزجزئیاتی که آقای وزیر اعلام کرده و محتویات این بسته پیشنهادی را اعلام کنند و این بسته یک روش برای کنترل قیمت‌ها در بازار خواهد بود.

محمدپور گفت: بنده به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از دولت که کمیته‌های مختلفی دارد درخواست می‌کنم از ظرفیت بالایی که مجلس می‌تواند در کمک به دولت داشته باشد، مغفول نباشد.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های خودش را در قالب دستورالعمل‌ها پیاده‌سازی می‌کند و عملاً در راستای برنامه هفتم پیشرفت که مورد تأکید رهبر شهید و مقام معظم رهبری است، متأسفانه هیچ طرح و برنامه‌ای در بحث برنامه هفتم به‌خصوص در زمینه کنترل قیمت‌ها، افزایش تاب‌آوری مردم و از همه مهم‌تر کنترل فضای روانی جامعه درخصوص افزایش قیمت ارز که امروز شاهد آن هستیم، ندارد.

نماینده مردم گناباد و بجستان مجلس بیان کرد: عملاً بانک مرکزی سیاست‌هایی را پیاده‌سازی می‌کند که این‌ها دقیقاً همان مسیری است که در طول ۴۶ سال گذشته در حوزه اقتصادی طی کرده‌ایم و روش جدیدی هم وجود ندارد. بحث پول‌پاشی و دلارپاشی که آقای رئیس بانک مرکزی اعلام کرد نیز روش قابل‌توجهی نیست و دقیقاً همان مسیر گذشته است.