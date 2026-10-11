آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب»، نخستین رمان داستانی درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب» که در جنگ تحمیلی رمضان تدوین شده است، امروز (یکشنبه) 19 مهرماه به همت اداره کل اطلاع‌رسانی، ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد شهید و با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در بنیاد شهید برگزار شد.

این مراسم با حضور سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، اعضای ستاد میناب و تعدادی از خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و خانواده شهدای کودک جنگ تحمیلی رمضان برگزار شد.

«خونابه میناب» رمان داستانی درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب است که سیدحمیدرضا مهاجرانی برای نگارش آن به میناب سفر کرده و با مردم، خانواده‌های شهدا و شاهدان این حادثه گفت‌وگو کرده است.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای کودک جنگ تحمیلی رمضان و معرفی کتاب «خونابه میناب» از انتشارات امیرکبیر برگزار شد و جمعی از مدیران، مسئولان فرهنگی و اصحاب رسانه در این مراسم حضور داشتند.