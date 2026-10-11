آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب»، نخستین رمان داستانی درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب» که در جنگ تحمیلی رمضان تدوین شده است، امروز (یکشنبه) 19 مهرماه به همت اداره کل اطلاع‌رسانی، ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد شهید و با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در بنیاد شهید برگزار شد.

این مراسم با حضور سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، اعضای ستاد میناب و تعدادی از خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و خانواده شهدای کودک جنگ تحمیلی رمضان برگزار شد.

«خونابه میناب» رمان داستانی درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب است که سیدحمیدرضا مهاجرانی برای نگارش آن به میناب سفر کرده و با مردم، خانواده‌های شهدا و شاهدان این حادثه گفت‌وگو کرده است.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای کودک جنگ تحمیلی رمضان و معرفی کتاب «خونابه میناب» از انتشارات امیرکبیر برگزار شد و جمعی از مدیران، مسئولان فرهنگی و اصحاب رسانه در این مراسم حضور داشتند.

برچسب ها: میناب ، بنیاد شهید
خبرهای مرتبط
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
میناب به بخشی از هویت ایران زمین تبدیل شده است
مهاجرانی: ایران استوار و در عین حال مظلوم مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است
باید ابعاد و آثار حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در سطح بین‌المللی تبیین شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراجعه بیش از ۸۶ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی/ ۱۴ درصد هنوز مراجعه نکرده‌اند
آخرین اخبار
مراجعه بیش از ۸۶ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی/ ۱۴ درصد هنوز مراجعه نکرده‌اند
ثبت ۵۱۷ حادثه در یک هفته/ مازندران و اصفهان در صدر آمار حوادث هفتگی
پلیس از دوربین ۳۶۰ درجه برای تصویربرداری صحنه جرم بهره می‌برد
تکمیل و بهره‌برداری حدود ۱۵ پروژه عمرانی تا پایان سال
آماده‌باش ۲۸۰۰ تیم عملیاتی در پی بارش‌ها/ آخرین وضعیت امدادرسانی در استان‌های سیل‌زده
آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب» برگزار شد
مراکز مشاوره تخصصی می‌شود
میناب به بخشی از هویت ایران زمین تبدیل شده است
مهاجرانی: ایران استوار و در عین حال مظلوم مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است
صدور کارت بلیت شخصی سازی شده در تمام ایستگاههای مترو امکانپذیر شد
موتورسیکلت‌سواران با ۱۷۸ فوتی رکوردار تصادفات فوتی پایتخت
شناسایی هویت جسد مرد ۴۰ ساله با احیای اثر انگشت در پلیس آگاهی تهران
عراقچی: متجاوزان باید پاسخگوی تخریب محیط زیست باشند
برخورد بدون اغماض پلیس با خودرو‌های دارای نور زنون
انتشار ۱.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن در حمله به تأسیسات عسلویه
بازنگری در آیین‌نامه آموزش رانندگی/ نظارت بر آموزش عملی تشدید می‌شود
رونمایی از گزارش جنایات زیست‌محیطی جنگ در چارچوب سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر
طرح سراسری پلیس برای مهار سرعت‌های مرگبار در جاده‌ها
ترافیک سنگین در چند بزرگراه تهران؛ تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ با کامیون