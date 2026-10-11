باشگاه خبرنگاران جوان- یوسف غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: تراز دریاچه اورمیه نسبت به شرایط مشابه سال آبی قبل، ۱۱۰ سانتی متر افزایش و به ۱۲۷۰.۵۸ متر از سطح دریا رسیده است.

وی افزود: هر چند مخزن ۱۲ سد آذربایجان شرقی نیز حدود ۴۰ درصد پر است ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهد پیامد‌های خشکسالی‌های مستمر سال‌های گذشته همچنان در استان حاکم بوده و نیاز به همکاری مصرف کنندگان آب برای ذخیره‌سازی مناسب و ترمیم کسری آب وجود دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین نتایج سطح سنجی آب دریاچه ارومیه در هجدهم مهر ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تراز دریاچه افزایش نشان می‌دهد طوری که اکنون وسعت دریاچه به حدود ۱۹۴۶ کیلومتر مربع رسیده که نسبت به شرایط مشابه سال قبل، بیش از ۱۴۷۰ کیلومتر مربع افزایش نشان می‌دهد و حجم دریاچه نیز در حدود ۲.۵۲ میلیارد متر مکعب است.

وی با اشاره به تحلیل مدیریتی منابع آبی استان تاکید کرد: با وجود اینکه بر اساس آمار شبکه ایستگاه‌های مبنای شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، بارش در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نسبت به سال آبی قبل ۴۳ درصد و نسبت به بلند مدت ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد، بررسی شاخص خشکسالی SPI در مقیاس استانی، بیانگر این واقعیت است که پیامد‌های خشکسالی‌های مستمر سال‌های گذشته همچنان در استان حاکم بوده است.

غفارزاده اضافه کرد: با وجود ترسالی ضعیف در سال آبی مذکور، به ویژه در آب‌های زیرزمینی به دلیل انباشت کسری مخزن، بارش‌ها جبران کننده کسری مخزن نبوده و نگرانی کسری مخازن آب سطحی و زیرزمینی همچنان یک نگرانی جدی محسوب می‌شود، با توجه به پیش بینی ماه‌های پربارش پیش رو، نیاز به همکاری مصرف کنندگان آب جهت ذخیره‌سازی مناسب آب در مخازن سد‌ها و ترمیم کسری مخزن آبخوان‌ها می‌باشد.

وی همچنین با اشاره به خلاصه مدیریتی وضعیت منابع آب آذربایجان شرقی، بیان کرد: بارش استان تا آخر ۱۸‌ام مهر ماه سال آبی (۱۴۰۶-۱۴۰۵) ۱۸.۳ میلیمتر است که این میزان در مقایسه با سال قبل ۲۳۸ درصد و نسبت به مشابه دراز مـــدت ۵.۲ درصد افزایش نشــان می‌دهد.

وی افزود: بیشترین بارش سال جاری در ایستگاه هشترود نیز با ۲۸.۲ میلی متر و کمترین بارش در ایستگاه میانه با ۷.۵ میلیمتر اتفاق افتاده است.

تراز دریاچه ارومیه ۱۱۰سانتی متر افزایش یافت/۴۰ درصد پرشدگی مخزن سد‌های بزرگ آذربایجان شرقی

افزایش ۴۳درصدی بارش‌های آذربایجان شرقی

غفارزاده همچنین ادامه داد: با توجه به اتمام سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خلاصه گزارش بارشی در سال آبی مذکور با ۳۳۷.۸ میلیمتر مبنی بر افزایش ۴۳ درصد و ۱۲.۹ درصد نسبت سال آبی قبل و بلندمدت بوده است.

وی همچنین با بیان خلاصه وضعیت جریان آب سطحی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: مجموع حجم جریان آب سطحی استان در ایستگاه‌های مبنای هیدرومتری تا آخر شهریور ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برابر ۴۲۹ میلیون‌مترمکعب بوده که نسبت به سال آبی قبل (۱۵۶ میلیون مترمکعب) در حدود سه برابر افزایش و نسبت به بلند مدت (۵۵۹ میلیون‌مترمکعب) ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به آخرین وضع سد‌های آذربایجان شرقی نیز توضیح داد: اکنون متوسط پرشدگی ۱۲ سد بزرگ استان حدود ۴۰ درصد است که نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد (۱.۲ برابر) افزایش نشان می‌دهد.

وی بیشترین آب موجود سد‌های بزرگ آذربایجان شرقی را مربوط به سهند نهند با متوسط پرشدگی ۷۱درصد اعلام کرد و ادامه داد: سد‌های زنوز با ۶۵درصد و سهند با ۴۸درصد حجم پرشدگی مخازن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

غفارزاده حجم کل ۱۲ سد بزرگ آذربایجان شرقی در تراز نرمال را ۶۴۷.۳ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۳ درصد (۱.۵ برابر) افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مجموع حجم جریان در ورودی سد ارس نیز تا آخر شهریور ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برابر با ۳۳۳۰ میلیون مترمکعب می‌باشد که نسبت به سال آبی قبل ۱۷ درصد افزایش و متوسط دراز مدت ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به خلاصه وضعیت خشکسالی استان، گفت: بر اساس شاخص خشکسالی SPI، وضعیت خشکسالی آذربایجان شرقی در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ترسالی ضعیف است، در فصل پاییز وضعیت خشکسالی ضعیف در فصل زمستان ترسالی شدید و بهار ترسالی ضعیف و فصل تابستان نرمال بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت منابع آب زیرزمینی استان، گفت: طبق پایش‌های منابع آب زیرزمینی، حداکثر مجموع تغذیه آب زیرزمینی در آبخوان‌های استان نسبت به اول سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به میزان ۱۲۸.۸۴ میلیون متر مکعب بوده است که در این موضوع، آبخوان‌های تبریز، شبستر- صوفیان و سراب بهترین وضعیت افزایش حجم ذخیره آب زیرزمینی را در بین ۲۵ آبخوان استان داشته‌اند و متاسفانه آبخوان‌های کردکندی و هادیشهر شرایط تغذیه مناسبی را نداشته و با کمبود تغذیه شدید مواجه بوده‌اند.

بیشترین تأثیر کاهش در حجم ذخیره آذربایجان شرقی در شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ناشی از کاهش حجم ذخیره آب زیرزمینی در آبخوان‌های تبریز، سراب و تسوج در حدود ۱۱.۴۵ میلیون متر مکعب بوده است.

وی افزود: در شهریور ماه ۱۴۰۵ نیز نسبت به اول سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۴)، در اثر برداشت‌های صورت گرفته، حجم ذخیره دینامیک آبخوان‌های آذربایجان شرقی با ۷۴ درصد کاهش، به ۳۳.۴۸ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی اظهار کرد: بیشترین تأثیر کاهش در حجم ذخیره آذربایجان شرقی در شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ناشی از کاهش حجم ذخیره آب زیرزمینی در آبخوان‌های تبریز، سراب و تسوج در حدود ۱۱.۴۵ میلیون متر مکعب با تأثیر گذاری حدود ۴۴ درصد بوده است که توجه به کنترل برداشت‌های این شهرستان‌ها الزامی به نظر می‌رسد.

غفارزاده ادامه داد: مجموع کسری مخازن آب‌های زیرزمینی آذربایجان شرقی منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۵ نسبت به بلند مدت به حدود ۱۴۹۹.۶۷ میلیون متر مکعب رسیده است که پیش بینی می‌شود با روند برداشت‌های پیش رو در ماه‌های آینده، شاهد افزایش این رقم تا آخر سال آبی باشیم.