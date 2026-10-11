سینماهای کشور در هفته‌ای بدون اکران فیلم جدید، ۷۵ میلیارد تومان فروش داشتند که ۶۴.۷ درصد آن سهم فیلم «خانوم والده» بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - سینماهای کشور در یک هفته اخیر، بر اساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱۴:۴۵ روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، به فروش ۷۵ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیدند و میزبان ۵۹۷ هزار و ۶۵۳ مخاطب در ۱۸ هزار و ۹۱۱ سانس نمایش بودند.

مجموع فروش سینماها در مقایسه با هفته گذشته، که به ۸۶ میلیارد و ۷۶۶ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود، حدود ۱۱ میلیارد و ۵۹۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان، معادل ۱۳.۴ درصد، کاهش داشته است.

در این میان، فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با فروش ۴۸ میلیارد و ۶۵۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۱۰۰ تومان، به‌تنهایی حدود ۶۴.۷ درصد از کل فروش هفتگی سینماها را به خود اختصاص داد و در صدر جدول فروش قرار گرفت.

فروش بیش از ۱۰ میلیارد تومان

فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با فروش ۴۸ میلیارد و ۶۵۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۱۰۰ تومان و فروش ۳۶۲ هزار و ۵۰۲ بلیت، در رتبه نخست جدول فروش قرار گرفت. این فیلم با نمایش در ۵۳۶ سالن و ثبت ۸ هزار و ۷ سانس، اکران خود را از ۲۵ شهریور آغاز کرده است.

فروش یک تا ۱۰ میلیارد

«سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با فروش ۷ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۸۰ هزار و ۲۷۸ بلیت، ۳۹۶ سالن و ۲ هزار و ۲۶۵ سانس، در رتبه دوم قرار دارد. اکران این فیلم از ۴ شهریور آغاز شده است.

فیلم «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با فروش ۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان و فروش ۴۵ هزار و ۵۰۲ بلیت، رتبه سوم جدول فروش را به خود اختصاص داد. این فیلم در ۳۵۵ سالن و طی ۲ هزار و ۳۳۸ سانس نمایش داده شده و اکران آن از ۱۱ شهریور آغاز شده است.

«زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با فروش ۴ میلیارد و ۸۴۸ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان و ۳۶ هزار و ۵۳۸ بلیت، در جایگاه چهارم قرار گرفت. این فیلم از ۲۴ تیر اکران شده و در این بازه در ۳۴۸ سالن و طی ۲ هزار و ۵۲ سانس به نمایش درآمده است.

فیلم «استخر» به کارگردانی سروش صحت نیز با فروش ۳ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۷ هزار تومان و فروش ۳۰ هزار و ۲۴۶ بلیت، رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. این فیلم از ۲۴ تیر روی پرده رفته و در ۳۱۷ سالن و طی هزار و ۸۰۳ سانس نمایش داده شده است.

در ادامه جدول فروش، «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی با فروش یک میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۲۳ بلیت در رتبه ششم قرار دارد. این فیلم از ۲۵ شهریور اکران شده و در ۱۸۴ سالن و طی ۸۱۵ سانس به نمایش درآمده است.

«ناپلئون در باغ زردآلو» به کارگردانی حامد محمدی روزبهانی با فروش یک میلیارد و ۹۵ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان و ۸ هزار و ۵۸۱ بلیت، رتبه هفتم را به خود اختصاص داد. این فیلم از ۴ شهریور اکران شده و در ۱۹۸ سالن و طی ۷۶۲ سانس نمایش داشته است.

فروش ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان

فیلم «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی با فروش ۳۰۷ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان و ۳ هزار و ۳۷۲ بلیت، در رتبه هشتم قرار گرفت. این فیلم از ۲۴ تیر اکران شده و در ۵۲ سالن و طی ۱۷۵ سانس به نمایش درآمده است.

«سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان با فروش ۲۷۲ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان و ۲ هزار و ۹۶۱ بلیت، رتبه نهم جدول فروش را به خود اختصاص داد. این فیلم از اول مهر اکران شده و در ۸۵ سالن و طی ۲۶۶ سانس نمایش داده شده است.

فیلم «آن دو» به کارگردانی مرتضی رحیمی با فروش ۱۸۸ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و ۲ هزار و ۱۱۸ بلیت، در جایگاه دهم قرار گرفت. اکران این فیلم از ۲۵ شهریور آغاز شده و در این بازه در ۵۶ سالن و طی ۱۳۴ سانس نمایش داشته است.

فروش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال حاج‌دینی مقدم با فروش ۸۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و ۶ هزار و ۱۰۶ بلیت، رتبه یازدهم را به خود اختصاص داد. این فیلم از ۲۳ اردیبهشت اکران شده و در ۳۸ سالن و طی ۹۵ سانس نمایش داده شده است.

فیلم «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی با فروش ۷۷ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان و ۶۵۰ بلیت، در رتبه دوازدهم قرار گرفت. این فیلم از ۲۸ مرداد اکران شده و در ۴۵ سالن و طی ۱۱۰ سانس نمایش داشته است.

«تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با فروش ۶۵ میلیون و ۲۱ هزار تومان و ۸۷۹ بلیت، رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داد. این فیلم از ۲ اردیبهشت اکران شده و در این بازه در ۳ سالن و طی ۳ سانس نمایش داشته است.

فیلم «نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد با فروش ۵۵ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان و ۶۵۸ بلیت، در جایگاه چهاردهم قرار گرفت. اکران این فیلم از ۳۱ تیر آغاز شده و در ۳۰ سالن و طی ۵۴ سانس نمایش داده شده است.

در نهایت، فیلم «خواب‌نما» به کارگردانی رضا مقصودی با فروش ۳۰ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان و ۲۳۹ بلیت، رتبه پانزدهم جدول فروش را به خود اختصاص داد. این فیلم از ۱۹ تیر اکران شده و در ۱۱ سالن و طی ۳۲ سانس نمایش داشته است.

برچسب ها: آمار فروش فیلم ها ، سینما
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