باشگاه خبرنگاران جوان - امید محترمی روز یکشنبه با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی (نارنجی شماره ۵۷ و هشدارهای سطح زردکه روزهای پیش صادر شده)، اظهار کرد: پیش از وقوع بارش‌ها، ستادهای مدیریت بحران در همه استان‌های تحت‌تأثیر در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ۲۸۰۰ تیم عملیاتی و ۱۷۵۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزات مهندسی و راهسازی مدیریت بحران در این بارش ها در حالت آماده باش قرار گرفتند و با توجه به هماهنگی‌ها در سطح کشور و شهرستان‌ها، اقدامات پیشگیرانه انجام شد که منجر به خدمات‌رسانی مطلوب در زمان وقوع حادثه و به حداقل رسیدن خسارات شد.

جزئیات بارش‌ها و خسارات در استان‌ها

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور به تفکیک وضعیت استان‌های درگیر پرداخت و گفت: در استان گلستان بیشترین میزان بارش در ایستگاه «قلعه‌قاف» مینودشت با ۱۴۷ میلی‌متر و گرگان با ۸۰ میلی‌متر به ثبت رسید.

محترمی ادامه داد: در این استان یک نفر در اثر حوادث مرتبط فوت و ۲ نفر نیز مفقود هستند که جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد همچنین برق ۱۹ روستا در مینودشت قطع شده و ۱۸ محور روستایی در مناطق مینودشت و رامیان مسدود است؛ در همین راستا عملیات بازگشایی مسیرها و وصل مجدد برق در دست اقدام است. ۱۵ واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی شده و محور گنبدکاووس به کلاله، حدفاصل رودخانه «گالیکش» به دلیل طغیان رودخانه مسدود است.

وی افزود: در استان مازندران ایستگاه «کالیکلا» سوادکوه ۱۴۵ میلی‌متر، دشت‌ناز ساری ۷۱ میلی‌متر و محمودآباد ۶۶ میلی‌متر بارش را ثبت کردند. در سوادکوه شمالی دو دستگاه پل تخریب و به جاده‌های دهستان لفور آسیب وارد و ۱۲ مورد آب‌گرفتگی و ۵ سردهنه کشاورزی نیز تخریب شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: در روستای حسین‌آباد کالپوش استان سمنان ۶۲ میلی‌متر و رضوان ۵۷ میلی‌متر بارش ثبت شده که در مجموع ۲۵ واحد آب‌گرفتگی گزارش شده است.

محترمی گفت: در اردبیل نیز بارش‌ها و سیلاب در «درود» منجر به تلف شدن حدود ۷۵ رأس دام، قطعی آب ۲۵ روستا و آب‌گرفتگی ۷۰ خانه شد. آسیب به زیرساخت‌ها از جمله تخریب یک پل نیز در دست ارزیابی و اقدام است.

وی ادامه داد: در خراسان شمالی در ایستگاه‌های بجنورد و شیروان به ترتیب ۴۰ و ۳۶ میلی‌متر بارش گزارش شده است که منجر به آب‌گرفتگی ۱۸ واحد مسکونی شد همچنین ۱۷ روستا و ۳ محور اصلی در این استان مسدود است که در حال بازگشایی هستند و با اقدامات تیم‌های مدیریت بحران از حوادث ناگوارتر جلوگیری شد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۵ مورد سیلاب منجر به خسارت در کشور رخ داده است و اکنون با هماهنگی در سطح کشور، دو هزار و 800 تیم در این استان‌ها اقدامات لازم را انجام دادند و پیش‌بینی می‌شود در دو ماه آینده بارش‌ها در کشور به خصوص در منطقه زاگرس بالاتر از نرمال رخ دهد.

اقدامات پیشگیرانه و چشم‌انداز بارش‌ها

محترمی با اشاره به اقدامات زیرساختیِ چهار ماه گذشته خاطرنشان کرد: علاوه بر پاکسازی کانال‌ها و تقاطع‌ها، ۸۵۰ کیلومتر از مسیر اصلی رودخانه‌ها در سراسر کشور لایروبی اساسی شده‌اند که استان‌های گلستان، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان بیشترین میزان عملیات لایروبی را به خود اختصاص دادند.

آمار تلفات ناشی از مخاطرات طبیعی

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون، هفت نفر در کشور بر اثر مخاطرات طبیعی جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، چهار نفر فوتی ناشی از سیلاب (همگی در استان گلستان) و سه نفر دیگر فوتی ناشی از صاعقه (در استان‌های کرمان، گیلان و فارس) بوده‌ است. ستادهای مدیریت بحران در سراسر کشور همچنان با تمام توان و در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند.