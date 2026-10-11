باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- نشمیل احمدیانی اظهار کرد: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز یکشنبه، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار است، اما از روز دوشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کردستان وجود دارد.

وی افزود: روز دوشنبه در برخی نواحی نیمه شمالی استان، از جمله شهرستان‌های بیجار و دیواندره، شمال شهرستان قروه و ارتفاعات مرکزی، احتمال وقوع بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی استان کردستان ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه نیز امواجی از جو استان عبور می‌کنند که در پی آن، به‌ویژه در نیمه شمالی و نواحی شرقی استان، احتمال بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق، وزش باد و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

احمدیانی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی روز‌های آینده تغییرات محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود، اما هم‌زمان با فعالیت سامانه‌های بارشی، دمای بیشینه روزانه کاهش خواهد یافت.

وی از شهروندان خواست با توجه به تغییرات شرایط جوی در روز‌های آینده، پیش‌بینی‌های هواشناسی را دنبال کنند و هنگام بروز ناپایداری‌های جوی، احتیاط لازم را داشته باشند.