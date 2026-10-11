باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع اعلام وقوع سرقت موتورسیکلت در یکی از محلات این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات تخصصی پلیسی، بررسی سرنخ‌های موجود و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی سارق شدند و پس از هماهنگی قضائی و در یک عملیات منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی در ادامه بیان داشت: در ادامه این عملیات، تعداد زیادی قطعات موتورسیکلت به‌صورت اوراقی کشف شد و بررسی‌های تکمیلی برای کشف سایر سرقت‌های احتمالی مرتبط با متهم در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر بیان داشت: پلیس با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب برای موتورسیکلت‌های خود، هرگونه اطلاعات مرتبط با سرقت و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

دستگیری سوداگر مرگ در شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شهرستان شوش گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد مخدر در حوزه استحفاظی این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با اقدامات خاص پلیسی و تعقیب و مراقبت، موفق شدند یک سوداگر مرگ را شناسایی کنند و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات منسجم وی را دستگیر نمایند.

سرهنگ مطهری‌راد بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقدار ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس از هیچ تلاشی در جهت مقابله با سوداگران مرگ و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد.

دستبند پلیس دزفول بر دستان سارقان لوازم خودرو

سرهنگ احسان بردیا در فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم خودرو در نقاط مختلف این شهرستان، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ پس از انجام کار اطلاعاتی ۲ سارق و یک مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در عملیات‌هایی جداگانه، ضربتی و غافلگیرانه، سارقان را به‌همراه مالخر در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ضمن اشاره به اینکه طی بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر زیادی رینگ و لاستیک، پیچ چرخ، ضبط و سیستم صوتی کشف شد، افزود: یک دستگاه خودروی به‌کاررفته در سرقت‌ها با پلاک مخدوش نیز توقیف شد و متهمان در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به ۱۳ فقره سرقت لوازم خودرو در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ بردیا در پایان با اشاره به سابقه کیفری متهمان اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

پلمب واحد صنفی متخلف در آبادان

سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: با توجه به تخلف یک باب واحد صنفی متخلف (کافی‌شاپ)، مأموران نظارت بر اماکن عمومی پس از هماهنگی قضائی با حضور در محل، اقدام به پلمب مغازه مورد نظر کردند.

وی افزود: واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی و استفاده از مواد غیربهداشتی پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

دستگیری سارق خودرو و کشف خودروی سرقتی در باوی

سرهنگ حسن شیخی‌سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۳۴ ویس در راستای اجرای مأموریت‌های محوله و مقابله با جرایم، با انجام اقدامات پلیسی موفق به دستگیری سارق خودرو و کشف خودروی سرقتی پراید از او شدند.

وی افزود: در پی اقدامات انجام‌شده از سوی مأموران انتظامی، متهم دستگیر شد و خودروی سرقتی نیز برای انجام مراحل قانونی در اختیار عوامل مربوطه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شیخی‌سعید با تأکید بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سرقت خودرو، هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

مهروموم ۲ باب کافه و قلیان‌سرا در شهرستان بهبهان

سرهنگ منصور سیلاوی فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان گفت: در راستای نظارت و جلوگیری از عرضه و استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط مأموران انتظامی و اماکن عمومی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ضربتی که پس از هماهنگی قضائی صورت گرفت، ۲ باب کافه و قلیان‌سرا مهروموم و پلمب و به متصدیان نیز تذکرات کتبی داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با بیان اینکه در راستای مطالبات مردمی میدان اقتدار شهرستان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی کماکان در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی با محوریت اداره اماکن، به‌صورت مستمر با اجرای طرح‌ها و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها، نظارت بیشتری بر صنوف خواهد داشت و با متخلفان، خصوصاً مراکز عرضه قلیان و متخلفان صنفی، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

دستگیری سارق طلاجات با عملکرد سریع و به‌موقع مأموران پلیس راهور دزفول

سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: طی گشت ترافیکی و نظم‌بخشی عوامل پلیس راهور در محدوده شهری ملاصدرا و مناطق اطراف آن، با مراجعه حضوری شهروندی اعلام کرد که در یکی از خیابان‌های محدوده ذکرشده، سرقت طلاجات از یک منزل صورت گرفته و سارق مشاهده شده و در حال متواری شدن است. در این راستا مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی سریعاً وارد عمل شدند و سارق مذکور را حین فرار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ضمن اشاره به اینکه از متهم، آلات و ابزار سرقت و مقادیری طلاجات سرقتی کشف شده است، افزود: متهم در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به سه فقره سرقت طلاجات در سطح شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ بردیا در پایان با اشاره به سابقه کیفری متهم اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف ماینر غیرمجاز در کارون

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان کارون، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به محل شناسایی‌شده اعزام شدند و در بازرسی از مکان مذکور، ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۴ میلیارد ریال اعلام شده است، عنوان داشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بيان اينکه پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند، از شهروندان خواست: در صورت مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس، مراتب را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

منبع: پلیس خوزستان