باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری در چهارصد و سی‌وهفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به افتتاح پروژه اتصال رمپ جهتی پل خیابان ستارخان به ابتدای بزرگراه شهید چمران، اجرای این طرح را اقدامی ارزشمند برای بهبود وضعیت ترافیکی محدوده دانست و گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان داد اجرای این پل، بهترین راهکار برای کنترل ترافیک این تقاطع حساس است؛ چراکه طولانی‌شدن زمان تخلیه ترافیک، موجب پس‌زدگی بار ترافیکی به سایر معابر می‌شد. این پروژه که اجرای آن حدود دو سال به طول انجامید، با وجود وقفه‌های مقطعی در جریان دو جنگ، با تلاش عوامل اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسید. وی ابراز امیدواری کرد بازخورد شهروندان درباره عملکرد پل طی ۲۰ روز تا یک ماه آینده دریافت می‌شود و این پروژه نیز مانند زیرگذر میدان سپاه به حل مشکلات تردد مردم کمک می‌کند.

آقامیری با اشاره به اینکه این طرح هفتادمین پروژه عمرانی سازمان مهندسی و عمران در میان پروژه‌های فرامنطقه‌ای است، به مجموعه‌ای حدود ۷۰ پروژه و اقدامات عمرانی، از جمله پروژه‌های مرتبط با بزرگراه‌های ناتمام و احداث بزرگراه‌های جدید، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته ۱۴۶ پل در تهران اجرا شده است، افزود: با در نظر گرفتن حدود ۲۶۰ هفته در این مدت، به‌طور میانگین تقریباً هر ۱۲ روز یک پل در پایتخت اجرا شده است؛ آماری که بیانگر حجم فعالیت‌های عمرانی و تلاش جهادی نیرو‌های اجرایی در شرایط دشوار است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری حدود ۱۵ پروژه عمرانی دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: نخستین پروژه این مجموعه، با عنوان «بزرگراه دوگاز» است و فاز‌های اول و سوم آن قرار است در هفته جاری افتتاح شود. این بزرگراه به نام سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی مزین شده است.

آقامیری در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه‌های عمرانی شهرداری تهران تأکید کرد که اجرای پروژه‌ها و به‌ثمررساندن آنها در زمان مقرر، با وجود شرایط جنگی و وقفه‌های ایجادشده، حاصل تلاش مستمر عوامل اجرایی است.