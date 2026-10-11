سمینار افسران مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال ایران برای فرآیند مجوزدهی ۲۰۲۷–۲۰۲۶ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در اطلاعیه شماره یک درباره آغاز فرآیند صدور مجوز باشگاهی برای باشگاه‌های لیگ برتر، لیگ یک و لیگ برتر بانوان چرخه‌ی ۲۰۲۷–۲۰۲۶ سمیناری را برگزار کرد.

این سمینار با هدف تبیین الزامات و معیار‌های صدور مجوز باشگاهی، تشریح فرآیند‌های اجرایی چرخه جدید مجوزدهی، تغییرات و اصلاحات آئین نامه و هماهنگی میان افسران مجوز باشگاه‌ها و مدیریت صدور مجوز باشگاهی برگزار شد..

در این نشست، موضوعات مرتبط با اجرای الزامات مجوز باشگاهی، مسئولیت‌های افسران مجوز و نحوه پیگیری و ارائه مستندات مورد نیاز در چرخه ۲۰۲۷–۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این سمینار در راستای ارتقای سطح آگاهی تخصصی افسران مجوز، ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات و بهبود فرآیند صدور مجوز باشگاهی در رقابت‌های فوتبال کشور انجام می‌شود.

مدیریت صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال ضمن قدردانی از حضور و همکاری افسران مجوز باشگاه‌های شرکت‌کننده، بر اهمیت مشارکت فعال و تعامل مستمر باشگاه‌ها در راستای اجرای دقیق الزامات و ارتقای فرآیند صدور مجوز باشگاهی تأکید کرد.

شایان ذکر است تنها نماینده باشگاه بعثت کرمانشاه از تیم‌های حاضر در لیگ یک، در این سمینار حضور نیافت.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، صدور مجوز باشگاهی ، کمیته صدور مجوز حرفه ای
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