باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پوریا خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای تعمیق بازار سرمایه، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل تا پایان ۱۰ تا ۱۲ عرضه اولیه دیگر داشته باشیم و امیدواریم به این هدف نیز دست پیدا کنیم.

او افزود: بورس تهران آمادگی خود را برای عرضه اولیه نفت ستاره خلیج فارس نیز اعلام کرده است و در حال حاضر، دوستان در مجموعه سهامداری این شرکت باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. تلاش ما این است که این عرضه‌های اولیه به تعمیق بازار سرمایه نیز منجر شوند.

پیش این نیز مدیرعامل بورس تهران با اشاره به روند پذیرش شرکت‌های بزرگ گفته بود: دیجی‌کالا پس از طی مراحل پذیرش، در انتظار توافق بر سر ارزش‌گذاری است و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز با رفع مسائل مربوط به تعهدات و بدهی‌های ارزی، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های بازار سرمایه تبدیل شود.