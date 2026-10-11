مدیر پذیرش بورس تهران گفت: برای تعمیق بازار سرمایه، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل تا پایان ۱۰ تا ۱۲ عرضه اولیه دیگر داشته باشیم و امیدواریم به این هدف نیز دست پیدا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  پوریا خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای تعمیق بازار سرمایه، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل تا پایان ۱۰ تا ۱۲ عرضه اولیه دیگر داشته باشیم و امیدواریم به این هدف نیز دست پیدا کنیم.

او افزود: بورس تهران آمادگی خود را برای عرضه اولیه نفت ستاره خلیج فارس نیز اعلام کرده است و در حال حاضر، دوستان در مجموعه سهامداری این شرکت باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. تلاش ما این است که این عرضه‌های اولیه به تعمیق بازار سرمایه نیز منجر شوند.

پیش این نیز مدیرعامل بورس تهران با اشاره به روند پذیرش شرکت‌های بزرگ گفته بود: دیجی‌کالا پس از طی مراحل پذیرش، در انتظار توافق بر سر ارزش‌گذاری است و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز با رفع مسائل مربوط به تعهدات و بدهی‌های ارزی، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های بازار سرمایه تبدیل شود.

 

برچسب ها: بورس تهران ، عرضه اولیه ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
سه عامل مهم عقب‌نشینی شاخص کل بورس
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۱۳۴ هزار واحد شاخص کل بورس
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد شاخص کل بورس
هسته معاملات بومی بورس در مراحل پایانی؛ زمان بهره‌برداری هنوز مشخص نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سقف وام مسکن روستایی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵
مسکن محرومان در مسیر حمایت‌های چندلایه/ از زمین رایگان و وام قرض‌الحسنه تا ۸ همت کمک بلاعوض
عبور بدون مشکل استان تهران از تابستان کم‌آب/ وزارت نیرو با پیشنهاد افزایش قیمت آب با درصد اعلامی ما مخالفت کرد
وزیر راه: نتایج دیپلماسی حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه در حال نمایان شدن است+ فیلم
کاهش محسوس واردات گوشت قرمز نسبت به سال قبل
۱۳۰ میلیون مترمکعب به ناترازی گاز کشور اضافه می‌شود
اخطار آبفا به پرمصرف‌ها؛ قطع آب تا چند روز+ فیلم
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
سوءاستفاده و سوءمدیریت در کنار شرایط تولید از عوامل افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات است
آخرین اخبار
۷ بیمارستان تا پایان امسال تکمیل و تحویل بهره‌بردار می‌شود
بلاتکلیفی ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان؛ چرا تسویه بدهی‌ها طولانی شده است؟
از افزایش تولید گندم در سال گذشته تا مطالبات ۳۰ همتی کشاورزان
پتانسیل تولید ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد
ارسال پیامک به شهروندان برای بررسی اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی
تعمیرات واحد‌های جنگ‌زده تا پایان آبان به اتمام می‌رسد/ تکمیل واحد‌های تخریبی تا پایان ۱۴۰۶
تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به شرکت‌های تولیدی
وزیر راه و شهرسازی: مهاجرت معکوس با تسهیل سکونت در روستا‌ها دنبال می‌شود
تأمین اعتبار ۷ همت برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار در طرح‌های مسکن
شهر تخم‌مرغ راه‌اندازی می‌شود/ تکمیل پروژه مستلزم ۵ همت سرمایه‌گذاری
تصویب شیوه صدور مجوز سکوهای آنلاین معاملات در هیئت مقررات‌زدایی
بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
کاهش بیش از ۲۲ هزار واحد شاخص کل بورس
اتصال سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها به سامانه ناظر بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهر ۱۴۰۵
ثبت بیش از یک میلیون و ۴۴۶ هزار درخواست در سامانه «حسام»
تولید شیر خام در دومین کشت و صنعت کشور ۴۳ درصد افزایش یافت
اخطار آبفا به پرمصرف‌ها؛ قطع آب تا چند روز+ فیلم
۱۳۰ میلیون مترمکعب به ناترازی گاز کشور اضافه می‌شود
عبور بدون مشکل استان تهران از تابستان کم‌آب/ وزارت نیرو با پیشنهاد افزایش قیمت آب با درصد اعلامی ما مخالفت کرد
سوءاستفاده و سوءمدیریت در کنار شرایط تولید از عوامل افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات است
وزیر راه: نتایج دیپلماسی حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه در حال نمایان شدن است+ فیلم
بازار کالاهای اساسی زیر ذره بین دستگاه های نظارتی
مسکن محرومان در مسیر حمایت‌های چندلایه/ از زمین رایگان و وام قرض‌الحسنه تا ۸ همت کمک بلاعوض
سقف وام مسکن روستایی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید
کاهش محسوس واردات گوشت قرمز نسبت به سال قبل
افزایش نسبی دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور از اواسط هفته
بورد: ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی در خدمت رشد اقتصادی و کشور قرار گیرد
تفاهم‌نامه وزارت صمت و سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت اراضی صنعتی امضا شد
واریز سود سنوات گذشته سهام‌داران عدالتی که اطلاعات آنها ناقص بود