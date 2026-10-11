افزایش ۳ درصدی کشفیات سوخت قاچاق در کردستان

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از کشف و ضبط یک میلیون و ۷۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: کشفیات سوخت قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال حمه حسنی  در دیدار با فرمانده انتظامی کردستان اظهار کرد: با توجه به وجود بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک استان با کشور عراق و اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی در دو سوی مرز، تقویت اقدامات کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت ضروری است.

وی با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی استان در پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی افزود: اجرای طرح باک پُر، استفاده از سامانه‌های نرم‌افزاری برای کنترل عرضه سوخت در پایانه‌های مرزی و توزیع الکترونیکی نفت سفید، گاز مایع و سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی، از جمله اقدامات این شرکت برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به شرایط ناترازی عرضه سوخت در کشور، افزایش کشفیات قاچاق را حاصل همکاری و تلاش دستگاه‌های مرتبط دانست و بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی کردستان نیز با اشاره به شرایط جغرافیایی و موقعیت مرزی استان، از اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قدردانی کرد.

سردار یحیی الهی آمادگی نیروی انتظامی استان را برای همکاری با این شرکت در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی اعلام کرد.

برچسب ها: کردستان ، فرآوردههای نفتی ، کشف سوخت قاچاق
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