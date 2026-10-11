کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از دلایل احتمالی افت بورس در معاملات امروز، افزایش عرضه سهام پس از رشد سریع قیمت‌ها در روز‌های گذشته است بازار سرمایه طی چند هفته اخیر بازدهی قابل‌توجهی ثبت کرده و بخشی از سهامداران در نماد‌های مختلف به سود رسیده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها می‌تواند انگیزه شناسایی سود را تقویت کند. زمانی که تعداد زیادی از معامله‌گران به‌صورت هم‌زمان تصمیم به فروش می‌گیرند، فشار عرضه افزایش می‌یابد و خریداران برای حفظ قیمت‌های قبلی باید نقدینگی بیشتری وارد بازار کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دومین عامل افت شاخص کل، بیان کرد: عامل دوم، حساسیت بازار به محدوده‌های جدید شاخص کل است. عبور از مرز ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در معاملات صبح یکشنبه می‌توانست انتظارات افزایشی را تقویت کند، اما عقب‌نشینی از این محدوده باعث شد بخشی از معامله‌گران در ادامه رشد تردید کنند؛ سومین عامل، همچنان ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است. بازار سرمایه ایران به تغییر انتظارات درباره نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی، وضعیت تجارت خارجی و تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهد. با این حال، بدون بررسی دقیق سفارش‌های معاملاتی و جریان نقدینگی نمی‌توان افت امروز را صرفاً به یک عامل مشخص نسبت داد.

او درباره وضعیت گروه‌های بورسی نیز گفت: در میان گروه‌های بورسی، صنایع خودرویی، بانکی، شیمیایی و فلزات اساسی در بخش‌هایی از معاملات با بازده منفی مواجه شدند. در مقابل، گروه سیمان در داده‌های رصدشده عملکرد مثبت‌تری نسبت به بسیاری از صنایع داشت این تفاوت رفتار نشان می‌دهد حتی در روز‌های منفی بورس نیز همه صنایع الزاماً مسیر یکسانی ندارند.

برقی‌زاده با اشاره به میزان افت شاخص کل، اظهار کرد: کاهش حدود ۲۲ هزار واحدی شاخص کل در مقایسه با رشد بیش از ۱۳۴ هزار واحدی روز شنبه، افت محدودی محسوب می‌شود. از نظر درصدی نیز عقب‌نشینی امروز بر اساس رقم پایانی گزارش‌شده، حدود ۰.۲۶ درصد بوده است بنابراین، صرف ثبت یک روز منفی نمی‌تواند نشان‌دهنده پایان روند صعودی بازار باشد. در بازار‌های مالی، اصلاح قیمت پس از رشد سریع پدیده‌ای معمول است و گاهی به کاهش هیجان خرید و بازگشت تعادل کمک می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با این حال، شرایط زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که افت شاخص با خروج مستمر پول حقیقی، کاهش ارزش معاملات خرد و افزایش تعداد نماد‌های منفی همراه باشد. نکته مهم آن است که تفاوت زیادی میان یک اصلاح کوتاه‌مدت و آغاز روند نزولی وجود دارد.

برقی‌زاده درباره چشم‌انداز معاملات روز دوشنبه گفت: مهم‌ترین مسئله برای معاملات دوشنبه، توان بازار در جذب عرضه‌های احتمالی است. اگر شاخص کل در ابتدای معاملات کاهش پیدا کند، اما تقاضا بتواند فشار فروش را کنترل کند، این رفتار ممکن است نشانه بازگشت خریداران باشددر مقابل، افزایش تعداد نماد‌های منفی و تداوم خروج نقدینگی می‌تواند احتمال ادامه اصلاح را تقویت کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اهمیت بررسی شاخص هم‌وزن، بیان کرد: بررسی شاخص هم‌وزن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است شاخص کل تحت تأثیر تعداد محدودی از نماد‌های بزرگ تغییر کند، در حالی که وضعیت عمومی سهام متفاوت باشد. از این رو، تصمیم‌گیری صرفاً براساس مثبت یا منفی بودن شاخص کل، تصویر کاملی از بازار ارائه نمی‌دهد.

او افزود: بر اساس این گزارش، بورس تهران در معاملات یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ پس از آغاز مثبت، نتوانست رشد ابتدایی خود را حفظ کند و براساس گزارش پایان معاملات، شاخص کل با کاهش حدود ۲۲ هزار واحدی به محدوده ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار واحد رسید این عقب‌نشینی در شرایطی اتفاق افتاد که بازار روز شنبه رشد بیش از ۱۳۴ هزار واحدی را تجربه کرده بود. بررسی رفتار شاخص نشان می‌دهد فشار فروش در ادامه معاملات یکشنبه افزایش یافته، اما افت حدود ۰.۲۶ درصدی شاخص کل به‌تنهایی برای اعلام پایان روند صعودی کافی نیست. برای معاملات دوشنبه ۲۰ مهر، بازگشت شاخص به بالای محدوده ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد می‌تواند نشانه تقویت دوباره تقاضا باشد. در مقابل، کاهش شاخص به زیر محدوده ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند احتمال تداوم اصلاح را افزایش دهد. در مجموع، آینده کوتاه‌مدت بورس بیش از هر چیز به جریان پول حقیقی، وضعیت عرضه و تقاضا و توان خریداران برای حفظ محدوده‌های حمایتی وابسته خواهد بود.

گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمیشود.