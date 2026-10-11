سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از جان‌باختن ۲ نفر و مصدومیت ۵ نفر در حادثه انفجار گاز و ریزش آوار در محدوده روستای آروق شهرستان ملکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وحید شادی‌نیا، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از وقوع حادثه انفجار گاز و ریزش آوار در شهرستان ملکان خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۵:۰۷ روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع انفجار گاز و ریزش آوار در محدوده روستای آروق ملکان به مرکز دیسپچ اورژانس اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل سه مرد ۳۹ و ۵۴ ساله و چهار زن ۲۱، ۳۲، ۴۱ و ۴ ساله دچار حادثه شدند که متأسفانه یک نفر جان درمحل خود را از دست داد ویکی از مصدومان نیز در مسیر انتقال به مرکز درمانی جان باخت.

شادی‌نیا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز و تأسیسات گاز، خواستار توجه جدی شهروندان به اصول ایمنی برای پیشگیری از حوادث مشابه شد.

برچسب ها: انفجار گاز ، ریزش آوارار
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