جنگنده‌ها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنگنده‌ها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند؛ حملاتی که به گفته منابع لبنانی، نقض توافق چارچوبی مورد حمایت آمریکا به شمار می‌رود.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد جنگنده‌های اسرائیلی شهر کفرتبنیط در منطقه نبطیه و شهر منصوری در منطقه صور را بمباران کردند. همچنین توپخانه اسرائیل منطقه مجدل زون را هدف قرار داد. مناطق میان شهرک‌های میفدون و زوطر شرقی نیز طی شب گذشته زیر آتش سنگین و متمرکز توپخانه قرار گرفتند.

این حملات در حالی انجام شد که عملیات نظامی اسرائیل علیه لبنان، که از دوم مارس آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان، این حملات تاکنون ۴ هزار و ۳۸۶ شهید و ۱۲ هزار و ۴۱۳ زخمی بر جای گذاشته است.

بیروت و تل‌آویو ۲۶ ژوئن در واشنگتن توافقی با میانجی‌گری آمریکا امضا کردند که بر اساس آن، خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از خاک لبنان و استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیه‌شده پیش‌بینی شده بود. با این حال، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد و بخش‌هایی از خاک لبنان را در اشغال دارد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به لبنان ، رژیم صهیونیستی
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