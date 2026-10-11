باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید مصفا اظهار کرد: سالن نرگس به پاویون منطقه ویژه اقتصادی شیراز اختصاص یافته و واحدهای تولیدی در دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶، محصولات و فعالیت‌های خود را در حوزه‌های خودرویی، شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی، تجهیزات نفت و پتروشیمی، صنعت بسته‌بندی، مواد غذایی، دارویی و محصولات آرایشی و بهداشتی به بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و هیئت‌های تجاری معرفی می‌کنند.

بستری برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران

او با بیان اینکه این پاویون امکان ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان، خریداران و هیئت‌های تجاری را فراهم کرده است، افزود: این حضور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تجاری، شناسایی بازارهای جدید و جذب سرمایه‌گذاری شود.

مصفا با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تلاش شده هزینه‌های حضور صنعتگران در این رویداد تا حد امکان کاهش یابد و منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز از شرکت‌های متقاضی حضور در پاویون حمایت کند.

او افزود: حضور در نمایشگاه‌های تخصصی علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، فرصتی برای شناخت نیازهای بازار، برقراری ارتباط با شرکای تجاری جدید و شناسایی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک فراهم می‌کند.

مجموعه‌ای از ظرفیت‌های صنعتی، سلامت، دانشگاهی و لجستیکی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به گستره فعالیت‌های شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی شیراز در کنار فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، پروژه‌های مهمی را در حوزه‌های سلامت و گردشگری، دانشگاهی و لجستیک دنبال می‌کند. این مجموعه همچنین ۶۰ درصد از سهام منطقه ویژه اقتصادی لار را در اختیار دارد.

به گفته او، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، شهر بین‌المللی سلامت شیراز، شهرک صنعتی پارس(غیر دولتی) ، منطقه ویژه اقتصادی لار،، شهر دانشگاهی صدرا و دهکده لجستیک شیراز بخشی از ظرفیت‌های این مجموعه در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان فارس هستند. وی معرفی یکپارچه این ظرفیت‌ها در شیراز اکسپو را زمینه‌ساز ارائه تصویری جامع از توانمندی‌های اقتصادی استان و آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود دانست.

هدف؛ توسعه ارتباطات حرفه‌ای، نه صرفاً نمایش محصول

مصفا خاطرنشان کرد: هدف از حضور در شیراز اکسپو صرفاً نمایش محصولات نیست؛ بلکه باید از این فرصت برای توسعه ارتباطات حرفه‌ای، معرفی توانمندی‌های تولیدی، شناسایی فرصت‌های همکاری و حضور مؤثرتر شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی بهره گرفت.

او با اشاره به حضور این مجموعه در نخستین دوره شیراز اکسپو گفت: معرفی پروژه شهر بین‌المللی سلامت شیراز در دوره گذشته و پیگیری‌های پس از آن، به پیشرفت اجرایی این طرح کمک کرد و زمینه معرفی جدی‌تر ظرفیت‌های منطقه ویژه در حوزه پروژه‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فراهم ساخت.

به گفته مصفا، این تجربه نشان می‌دهد حضور هدفمند درنمایشگاه‌های اقتصادی، در صورت همراهی با پیگیری مستمر و تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران، می‌تواند فراتر از معرفی ظرفیت‌ها عمل کند و به بستری برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی تبدیل شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در پایان از صنعتگران،تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای بازدید از پاویون این منطقه در سالن نرگس دعوت کرد و گفت: حضور واحدهای مستقر در دومین نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶، فرصتی برای ارائه تصویری واقعی و جامع از توان تولیدی، صنعتی و صادراتی این مجموعه است.

او ابراز امیدواری کرد: حضور منسجم شرکت‌ها به گسترش تعاملات تجاری، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان فارس در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.