باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی در همایش روز جهانی تخم‌مرغ، با تشریح روند شکل‌گیری پروژه شهر تخم‌مرغ، اظهار کرد: ایجاد زیرساختی برای تنظیم بازار، تثبیت قیمت‌ها و کاهش وابستگی صنعت مرغ تخم‌گذار به مداخلات دولتی، از دغدغه‌های اصلی این اتحادیه در پنج سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به نوسانات شدید قیمت و زیان‌های سنگین تولیدکنندگان در سال‌های اخیر افزود: هدف ما ایجاد سازوکاری بود که تولیدکنندگان بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های خود، بازار را مدیریت و از سرمایه‌هایشان صیانت کنند و برای این منظور، کمتر به تصمیمات خلق‌الساعه و منابع دولتی وابسته باشند.

کاشانی با اشاره به افزایش ظرفیت پرورش مرغ تخم‌گذار در کشور بیان کرد: ظرفیت این صنعت که پیش‌تر ۱۷۲ میلیون قطعه بود، اکنون به ۱۷۹ میلیون قطعه رسیده و روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد؛ با این حال، نبود زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت مازاد تولید، در مقاطع مختلف خسارات سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

رئیس اتحادیه مرغداران میهن با تشریح اهداف عملیاتی پروژه شهر تخم‌مرغ گفت: پس از بررسی شرایط بازار، به این نتیجه رسیدیم که ایجاد مجموعه‌ای با توان مدیریت روزانه حدود ۵۰۰ تن تخم‌مرغ برای جمع‌آوری مازاد تولید در مقاطع بحرانی ضروری است.

وی ادامه داد: اجرای چنین پروژه‌ای برای یک سرمایه‌گذار خصوصی که صرفاً به دنبال سود شخصی است، توجیه اقتصادی چندانی ندارد؛ چراکه کارکرد اصلی این مجموعه، ایجاد تعادل در بازار و تأمین منافع جمعی تمامی تولیدکنندگان، از واحدهای کوچک تا مجموعه‌های بزرگ، خواهد بود.

سه سال برای دریافت مجوزهای پروژه زمان صرف شد

کاشانی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای طرح اظهار کرد: دریافت مجوزهای لازم حدود سه سال زمان برد و حتی مکاتباتی در سطح ریاست‌جمهوری انجام شد؛ اما در نهایت، برای تسریع در روند اجرا و جلوگیری از تأخیر بیشتر، مسیر دریافت مجوز از طریق ساختار حقوقی دیگری پیگیری شد.

وی افزود: جانمایی پروژه در جلسات کارشناسی متعددی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، با توجه به شرایط اجرایی و همکاری‌های محلی، این استان برای اجرای طرح انتخاب شد.

رئیس اتحادیه مرغداران میهن همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در اجرای پروژه شهر تخم‌مرغ گفت: شفافیت و پاسخگویی از اولویت‌های اصلی ماست و مجریان پروژه همواره آمادگی دارند توضیحات و مستندات لازم را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهند.

اجرای شهر تخم‌مرغ در سه فاز با چشم‌انداز توسعه ۵۰ هکتاری

کاشانی با تشریح برنامه توسعه این مجموعه اظهار کرد: پروژه شهر تخم‌مرغ در سه فاز طراحی شده است که در مرحله نخست، ایجاد زیرساخت‌های سردخانه‌ای و مراکز نگهداری استاندارد در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این پروژه افزود: زمینی به مساحت حدود ۵۰ هکتار در مجاورت محل اجرای طرح برای توسعه آتی در نظر گرفته شده است.

رئیس اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه تکمیل کامل پروژه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و زمان نیاز دارد، تصریح کرد: ممکن است اجرای نهایی این طرح در دوره‌های مدیریتی آینده ادامه پیدا کند؛ با این حال، شکل‌گیری زیرساخت اولیه و فراهم‌کردن بستر مناسب برای توسعه، اهمیت زیادی دارد تا مدیران بعدی نیز بتوانند مراحل تکمیلی پروژه را دنبال کنند.

فرصت دوماهه مرغداران برای خرید سهام شهر تخم‌مرغ

کاشانی با اشاره به سیاست اتحادیه برای اولویت‌بخشی به فعالان صنعت مرغ تخم‌گذار در تأمین سرمایه پروژه گفت: فرصت دوماهه‌ای برای خرید سهام این مجموعه توسط مرغداران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با وجود امکان مذاکره با سرمایه‌گذاران خارج از این صنعت، ترجیح اتحادیه این است که در مرحله نخست، فرصت سرمایه‌گذاری در اختیار تولیدکنندگان تخم‌مرغ قرار گیرد تا مالکیت مجموعه در اختیار فعالان اصلی صنعت باقی بماند و از ابهام در مالکیت و نفوذ عوامل بیرونی جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه مرغداران میهن افزود: چنانچه پس از پایان این مهلت، منابع مالی موردنیاز تأمین نشود، امکان بررسی سایر روش‌های جذب سرمایه نیز وجود خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در صورت استقبال تولیدکنندگان از این پروژه، می‌توان مجموعه‌ای ایجاد کرد که در دوره‌های بحرانی با خرید و نگهداری تخم‌مرغ، به مدیریت بازار و جلوگیری از افت شدید قیمت‌ها کمک کند.

کاشانی در پایان ابراز امیدواری کرد که مرغداران با مشارکت در خرید سهام، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای قدرتمند و متعلق به خود صنعت را فراهم کنند؛ مجموعه‌ای که در سال‌های آینده بتواند به تثبیت نسبی قیمت‌ها، کاهش زیان تولیدکنندگان و تقویت استقلال اقتصادی صنعت مرغ تخم‌گذار کمک کند.