باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان در نشست شورای اداری شهرستان خمام با ارائه گزارشی از وضعیت اقلیمی استان، بر ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و ارتقای آمادگی برای مقابله با پیامد‌های تغییرات اقلیمی تأکید کرد و هشدار داد که با تغییر رژیم بارش‌ها، مدیریت بحران باید به اولویت جدی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

او با بیان اینکه جوامع بشری همواره با بلایای طبیعی مواجه بوده‌اند، اظهار داشت: با تکیه بر دانش هواشناسی و تدبیر مدیریتی، امکان برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات و مخاطرات اقلیمی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به آمار‌های سازمان جهانی هواشناسی گفت: ۹۰ درصد از بلایای طبیعی، حدود ۷۰ درصد از تلفات جانی و ۷۵ درصد خسارات مالی ناشی از بلایای طبیعی، مستقیما با پدیده‌های جوی و اقیانوسی در ارتباط است. در این میان، ایران در زمره ۱۰ کشور پرمخاطره جهان و گیلان نیز در ردیف ۵ استان پرمخاطره کشور قرار دارد که این امر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی را دوچندان می‌کند.

تغییر اقلیم، واقعیتی انکارناپذیر

دادرس با اشاره به روند افزایشی گرمایش جهانی از سال ۱۹۵۰ تاکنون افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۷ یکی از گرمترین سال‌های پیش‌رو در آمار بلندمدت جهانی خواهد بود. این گرمایش پیامد‌هایی نظیر خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیلاب‌های حدی و تغییر رژیم بارش را به همراه دارد. او تصریح کرد: در استان گیلان نیز طی ۷ سال اخیر، کاهش بارندگی به ویژه در فصل کشت را تجربه کرده‌ایم. همچنین در سال زراعی گذشته شاهد افزایش ۲.۱ درجه‌ای دما نسبت به میانگین بلندمدت بودیم.

مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر اینکه انسو (ENSO) و فاز‌های آن (ال‌نینو و لانینا) اگرچه در فاصله دوری از کشور ما شکل می‌گیرند، اما اثرات اقلیمی خود را بر منطقه ما می‌گذارند، گفت: داده‌های ۳۰ سال اخیر در رشت نشان می‌دهد بارش‌های سنگین و حدی با برخی از این دورپیوند‌ها همخوانی دارد. امروزه شاهد تغییر رژیم بارش هستیم؛ به‌طوری‌که در یک بارش اخیر، طی ۱۰ ساعت ۱۷۰ میلیمتر و طی ۲۴ ساعت ۲۲۷ میلیمتر باران ثبت شد که نشان‌دهنده تغییر ماهیت بارش‌ها به سمت بارش‌های حدی و سیل‌آسا است.

دادرس افزود: از این‌رو از تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود تا با تکیه بر داده‌ها و اطلاعات هواشناسی و توجه به پیش بینی و هشدار‌های بهنگام، تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را در دستور کار خود قرار دهند.

منبع: روابط عمومی هواشناسی گیلان