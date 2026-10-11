غراوی گفت: بر اثر آخرین اخبار سیل در مینودشت یک نفر فوت شد و از میان ۲ مفقودی این حادثه که هر دو خانم بودند، یک نفر سالم پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالغفور غراوی مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: بر اثر آخرین اخبار سیل در مینودشت یک نفر فوت شد و از میان ۲ مفقودی این حادثه که هر دو خانم بودند، با تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی، تاکنون یک نفر سالم پیدا شد.

وی افزود:مسیر‌ها در روستا‌های درگیر سیلاب در حال بازگشایی است و اتصال برق روستا‌هایی با مشکل قطعی در حال برقراری است که امیدواریم تا شب مشکل برطرف شود.

وی اضافه کرد: از مجموع پنج روستای رامیان که جاده آنها بسته بود چهار روستا بعد از فروکش کردن سیلاب با تلاش نیرو‌های راهداری بازگشایی شد و از ۱۴ روستای مسدودی مینودشت هم تاکنون نیمی بازگشایی و بقیه هم بعد از فروکش کردن آب و حضور نیرو‌های راهداری بازگشایی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان با اشاره به اینکه مسیر گنبدکاووس- کلاله در محدود پل بایلر همچنان بسته است، ادامه داد: نیرو‌های راهداری با حضور در مسیر‌های درگیر سیلاب باقی مانده، اقدامات لازم را برای بازگشایی انجام می‌دهند.