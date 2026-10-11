غراوی گفت: بر اثر آخرین اخبار سیل در مینودشت یک نفر فوت شد و از میان ۲ مفقودی این حادثه که هر دو خانم بودند، یک نفر سالم پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالغفور غراوی مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: بر اثر آخرین اخبار سیل در مینودشت یک نفر فوت شد و از میان ۲ مفقودی این حادثه که هر دو خانم بودند، با تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی، تاکنون یک نفر سالم پیدا شد.

وی افزود:مسیر‌ها در روستا‌های درگیر سیلاب در حال بازگشایی است و اتصال برق روستا‌هایی با مشکل قطعی در حال برقراری است که امیدواریم تا شب مشکل برطرف شود.

وی اضافه کرد: از مجموع پنج روستای رامیان که جاده آنها بسته بود چهار روستا بعد از فروکش کردن سیلاب با تلاش نیرو‌های راهداری بازگشایی شد و از ۱۴ روستای مسدودی مینودشت هم تاکنون نیمی بازگشایی و بقیه هم بعد از فروکش کردن آب و حضور نیرو‌های راهداری بازگشایی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان با اشاره به اینکه مسیر گنبدکاووس- کلاله در محدود پل بایلر همچنان بسته است، ادامه داد: نیرو‌های راهداری با حضور در مسیر‌های درگیر سیلاب باقی مانده، اقدامات لازم را برای بازگشایی انجام می‌دهند.

برچسب ها: سیلاب ، گمشده
خبرهای مرتبط
دختر گم شده در منطقه ده‌پیر خرم آباد پیدا شد
عملیات جستجو برای پیدا کردن پیرمرد گمشده ادامه دارد + عکس
نوجوان گمشده فردوسی به آغوش خانواده بازگشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین خبرها از خسارات سیلاب در مینودشت گلستان؛ ۲ نفر مفقود شدند
بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات شهرستان گرگان + فیلم
ثبت ۱۴۷ میلیمتر بارش باران در قلعه قافه مینودشت
عملیات گسترده پاکسازی محورهای سیل‌زده در گلستان
تشییع پیکر مطهر شهید عنایت در کلاله؛ مردم اینگونه قدردان حافظان خود هستند + فیلم
آخرین اخبار
ثبت ۱۴۷ میلیمتر بارش باران در قلعه قافه مینودشت
عملیات گسترده پاکسازی محورهای سیل‌زده در گلستان
تشییع پیکر مطهر شهید عنایت در کلاله؛ مردم اینگونه قدردان حافظان خود هستند + فیلم
بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات شهرستان گرگان + فیلم
آخرین خبرها از خسارات سیلاب در مینودشت گلستان؛ ۲ نفر مفقود شدند
مسدود شدن دو محور در گلستان به دلیل جاری شدن سیلاب
بارش شدید باران و رعد و برق در گلستان/ آبگرفتگی در شهرها