عملیات اجرایی احداث نخستین ساختمان تجاری‌مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در سنندج با بتن‌ریزی فونداسیون این بنا در میدان ۱۲ فروردین آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در آیین آغاز احداث این ساختمان در سنندج اظهار کرد:این پروژه در راستای فعالیت‌های ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان و با نظارت کارشناسان فنی و عوامل اجرایی در حال اجراست.

سعید رسولی افزود: کارشناسان ستاد بازسازی شهرستان سنندج بر کیفیت بتن مصرفی و رعایت استاندارد‌های مهندسی در مراحل اجرای فونداسیون نظارت مستقیم داشته‌اند تا ساخت این واحد با اصول فنی و ایمنی انجام شود.

وی با اشاره به آخرین ارزیابی‌ها از خسارت‌های واردشده به واحد‌های مسکونی و تجاری استان گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۱۴۹ واحد در کردستان آسیب دیده‌اند که از این تعداد، ۱۵۰ واحد نیازمند احداث مجدد هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان ادامه داد: در شهر سنندج نیز ۴۹ واحد مسکونی و تجاری در گروه واحد‌های نیازمند احداث مجدد قرار دارند که بازسازی آنها با اولویت‌بندی در دستور کار قرار گرفته است.

رسولی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در روند بازسازی اظهار کرد: بنیاد مسکن استان با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تسهیل در تهیه نقشه‌های مهندسی و صدور پروانه‌های ساختمانی همکاری می‌کند.

وی پرداخت کمک‌های بلاعوض به مالکان واحد‌های آسیب‌دیده را از دیگر اقدامات حمایتی بنیاد مسکن برشمرد و گفت: تسریع در بازسازی و احداث واحد‌های ایمن و مقاوم و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آرامش به خانواده‌های آسیب‌دیده از اولویت‌های ستاد بازسازی استان است.

برچسب ها: کردستان ، بنیادمسکن کردستان ، واحدهای آسیب دیده
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