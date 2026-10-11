باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، از احراز شرایط و تأیید نهایی ۳۲۸ هزار متقاضی در سامانه طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تاکنون به ۱۹۹ هزار و ۱۱۷ متقاضی پاسخ داده شده و فرآیند تخصیص زمین و انعقاد قرارداد برای این افراد انجام شده است.

رضایی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از سامانه، ۳۲۸ هزار نفر احراز شرایط شده و تأیید نهایی آن‌ها انجام شده است که از این تعداد، تاکنون به ۱۹۹ هزار و ۱۱۷ نفر پاسخگویی شده و مراحل مربوط به تخصیص زمین و قراردادهای مربوطه انجام گرفته است.

وی با اشاره به نحوه توزیع اراضی تخصیص‌یافته افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی برای تأمین زمین در کلان‌شهرها، به‌ویژه شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، بخشی از اراضی مورد نیاز متقاضیان در شهرهای اطراف و شهرهای جدید تأمین می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: از مجموع اراضی تخصیص‌یافته، ۱۲ هزار و ۵۸۵ مورد در شهرهای جدید و ۲۳ هزار و ۵۵۵ مورد در روستاها قرار دارد.

رضایی با تأکید بر ضرورت تأمین زمین‌های دارای قابلیت ساخت تصریح کرد: در تأمین زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت، محدودیت‌های قانونی مربوط به اراضی درجه یک کشاورزی، جنگل‌ها و مناطق تحت حفاظت محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، اولویت سازمان تأمین زمین‌هایی است که امکان ساخت‌وساز در آن‌ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی اراضی در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۳۲ هزار هکتار زمین در سراسر کشور در مرحله آماده‌سازی قرار دارد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه آماده‌سازی زمین برای ساخت مسکن مستلزم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است، افزود: اراضی تخصیص‌یافته باید از نظر دسترسی به خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز و همچنین سایر خدمات مورد نیاز سکونت، شرایط لازم را داشته باشند. تأمین این زیرساخت‌ها نیز به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

رضایی در پایان با اشاره به پیگیری مستمر روند اجرای طرح جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی با حضور وزیر راه و شهرسازی برای بررسی وضعیت تأمین و تخصیص زمین برگزار می‌شود و هدف این است که تا پایان سال به تمامی متقاضیانی که شرایط آن‌ها احراز شده است، پاسخ داده شود.