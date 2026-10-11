تیم فوتبال استقلال در آسیا مقتدر ظاهر شده، اما در لیگ برتر امتیاز از دست داده است تفاوتی که بررسی دلایل آن را ضروری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری عملکرد متفاوتی در رقابت‌های داخلی و آسیایی داشته است؛ آبی‌پوشان در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا سطح نخبگان موفق شدند السد قطر را با سه گل شکست دهند، اما در لیگ برتر نتوانسته‌اند همین روند نتیجه‌گیری را به‌طور مستمر حفظ کنند.

تساوی برابر تراکتور و از دست دادن جایگاه دوم جدول، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که دلیل تفاوت عملکرد استقلال در دو رقابت چیست.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در دیدار آسیایی برابر السد نمایش قابل قبولی داشتند و با استفاده از فرصت‌های خود توانستند به پیروزی پرگل برسند. با این حال، تکرار چنین عملکردی در مسابقات لیگ برتر به یکی از چالش‌های استقلال تبدیل شده است. تفاوت سبک بازی حریفان، نحوه دفاع تیم‌های داخلی، میزان استفاده از موقعیت‌های گلزنی و کیفیت اجرای برنامه‌های تاکتیکی می‌تواند بخشی از دلایل این تفاوت باشد.

یکی از موضوعات قابل بررسی، عملکرد خط حمله استقلال در بازی‌هایی است که حریف با تمرکز بر دفاع و بستن فضا‌ها وارد زمین می‌شود. در چنین مسابقاتی، توانایی بازیکنان برای خلق موقعیت، سرعت بخشیدن به گردش توپ و استفاده از ضربات ایستگاهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، استقلال باید بتواند در کنار قدرت هجومی، تمرکز دفاعی خود را نیز در طول مسابقه حفظ کند تا با از دست دادن امتیاز، فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست ندهد.

فشردگی مسابقات داخلی و آسیایی و احتمال غیبت بازیکنان تأثیرگذار نیز از عواملی است که می‌تواند بر عملکرد تیم اثر بگذارد. مصدومیت یاسر آسانی در دیدار برابر تراکتور نمونه‌ای از شرایطی است که ممکن است انتخاب ترکیب و برنامه‌های هجومی کادر فنی را تحت تأثیر قرار دهد.

اکنون مهم‌ترین مسئله برای بختیاری‌زاده، پیدا کردن راهی برای انتقال کیفیت نمایش آسیایی استقلال به مسابقات لیگ برتر است. آبی‌پوشان برای باقی ماندن در کورس رقابت‌های داخلی، باید در کنار کسب نتایج مطلوب در آسیا، ثبات بیشتری در لیگ نشان دهند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از معیار‌های اصلی ارزیابی عملکرد کادر فنی در ادامه فصل باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
فرعباسی: به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم/ امیدوارم فردا، سه امتیاز را بگیریم
نکونام: شناخت کاملی از تیم الشمال داریم/ شرایط به ضرر ماست
استقلال و وابستگی به مهره‌های کلیدی؛ خطری برای ادامه فصل
حسینی:
مسئله بیرانوند با یک عذرخواهی حل نمی‌شود/ حواشی تراکتور را وارد بحران می‌کند
استقلال و نیاز به تقویت نیمکت؛ ضعف عمق ترکیب در تقویم فشرده مسابقات
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتقاد زنوزی به پرواز دولتی استقلال/ به فیفا شکایت می‌کنیم
وزارت ورزش و جوانان: فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری طبق روال معمول ادامه دارد
لیورپول ۰ - ۳ منچسترسیتی/ نبرد بزرگان را سیتیزن‌ها بردند + فیلم
بازگشت پورموسوی به نیمکت صنعت نفت/ محمدی مدیرعامل نفتی‌ها شد
فرعباسی: به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم/ امیدوارم فردا، سه امتیاز را بگیریم
توضیحات فدراسیون فوتبال درباره نحوه سفر نمایندگان ایرانی برای حضور در مسابقات آسیایی
بختیاری زاده: به دنبال فوتبال با کیفیت و سپس برنده شدن هستیم
نکونام: شناخت کاملی از تیم الشمال داریم/ شرایط به ضرر ماست
پایان کار نمایندگان تکواندو ایران با ۲ مدال
اسماعیلی‌فر: انگار پیاده به عمان آمده‌ایم!/ چاره‌ای جز جنگیدن نداریم
آخرین اخبار
انتقاد زنوزی به پرواز دولتی استقلال/ به فیفا شکایت می‌کنیم
وزارت ورزش و جوانان: فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری طبق روال معمول ادامه دارد
بازگشت پورموسوی به نیمکت صنعت نفت/ محمدی مدیرعامل نفتی‌ها شد
توضیحات فدراسیون فوتبال درباره نحوه سفر نمایندگان ایرانی برای حضور در مسابقات آسیایی
لیورپول ۰ - ۳ منچسترسیتی/ نبرد بزرگان را سیتیزن‌ها بردند + فیلم
فرعباسی: به توانایی‌های خودمان مطمئن هستیم/ امیدوارم فردا، سه امتیاز را بگیریم
بختیاری زاده: به دنبال فوتبال با کیفیت و سپس برنده شدن هستیم
اسماعیلی‌فر: انگار پیاده به عمان آمده‌ایم!/ چاره‌ای جز جنگیدن نداریم
نکونام: شناخت کاملی از تیم الشمال داریم/ شرایط به ضرر ماست
پایان کار نمایندگان تکواندو ایران با ۲ مدال
جوان‌ها در استقلال چه سهمی دارند؟ فرصت واقعی یا حضور مقطعی؟
آمار به نفع استقلال است یا نتیجه‌ها؟/ عملکرد آبی‌ها فراتر از جدول
استقلال در دو مسیر متفاوت؛ چرا آبی‌ها در آسیا بهتر از لیگ نتیجه می‌گیرند؟
در آستانه بازی‌های پاراآسیایی از پوستر کاروان «جانفدای ایران قوی» رونمایی شد + عکس
اعلام اسامی داوران بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر
آغاز فرآیند صدور مجوز باشگاهی برای باشگاه‌های کشور
دبیرکل فدراسیون گلف: نسل تازه گلف ایران در راه است
مربی تیم ملی گلف: برای درخشش نسل جدید باید روی جوانان سرمایه‌گذاری کنیم +فیلم
دلیل افت ناهید کیانی چیست؟
برگزاری گردهمایی "سفیران جوان" کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جوانان داکار 2026
قضاوت بنیادی فرد در لیگ نخبگان آسیا
رشیدی: با اوج چندین گام در استعدادیابی پیش افتادیم
سومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
مسئله بیرانوند با یک عذرخواهی حل نمی‌شود/ حواشی تراکتور را وارد بحران می‌کند
قاسم پور: تغییر سرمربی تاثیری بر روند نتیجه‌گیری صنعت نفت ندارد