باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری عملکرد متفاوتی در رقابت‌های داخلی و آسیایی داشته است؛ آبی‌پوشان در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا سطح نخبگان موفق شدند السد قطر را با سه گل شکست دهند، اما در لیگ برتر نتوانسته‌اند همین روند نتیجه‌گیری را به‌طور مستمر حفظ کنند.

تساوی برابر تراکتور و از دست دادن جایگاه دوم جدول، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که دلیل تفاوت عملکرد استقلال در دو رقابت چیست.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در دیدار آسیایی برابر السد نمایش قابل قبولی داشتند و با استفاده از فرصت‌های خود توانستند به پیروزی پرگل برسند. با این حال، تکرار چنین عملکردی در مسابقات لیگ برتر به یکی از چالش‌های استقلال تبدیل شده است. تفاوت سبک بازی حریفان، نحوه دفاع تیم‌های داخلی، میزان استفاده از موقعیت‌های گلزنی و کیفیت اجرای برنامه‌های تاکتیکی می‌تواند بخشی از دلایل این تفاوت باشد.

یکی از موضوعات قابل بررسی، عملکرد خط حمله استقلال در بازی‌هایی است که حریف با تمرکز بر دفاع و بستن فضا‌ها وارد زمین می‌شود. در چنین مسابقاتی، توانایی بازیکنان برای خلق موقعیت، سرعت بخشیدن به گردش توپ و استفاده از ضربات ایستگاهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، استقلال باید بتواند در کنار قدرت هجومی، تمرکز دفاعی خود را نیز در طول مسابقه حفظ کند تا با از دست دادن امتیاز، فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست ندهد.

فشردگی مسابقات داخلی و آسیایی و احتمال غیبت بازیکنان تأثیرگذار نیز از عواملی است که می‌تواند بر عملکرد تیم اثر بگذارد. مصدومیت یاسر آسانی در دیدار برابر تراکتور نمونه‌ای از شرایطی است که ممکن است انتخاب ترکیب و برنامه‌های هجومی کادر فنی را تحت تأثیر قرار دهد.

اکنون مهم‌ترین مسئله برای بختیاری‌زاده، پیدا کردن راهی برای انتقال کیفیت نمایش آسیایی استقلال به مسابقات لیگ برتر است. آبی‌پوشان برای باقی ماندن در کورس رقابت‌های داخلی، باید در کنار کسب نتایج مطلوب در آسیا، ثبات بیشتری در لیگ نشان دهند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از معیار‌های اصلی ارزیابی عملکرد کادر فنی در ادامه فصل باشد.