باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - ارزیابی عملکرد تیم فوتبال استقلال در فصل جاری تنها با نگاه کردن به جایگاه این تیم در جدول رده‌بندی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت آبی‌پوشان ارائه دهد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در لیگ برتر امتیاز‌هایی را از دست داده‌اند و در عین حال، با پیروزی سه بر صفر برابر السد قطر در نخستین دیدار آسیایی خود نشان داده‌اند که توانایی ارائه یک نمایش مؤثر را دارند. همین تفاوت، بررسی عملکرد فنی استقلال و مقایسه آن با نتایج به‌دست‌آمده را ضروری می‌کند.

در فوتبال، نتیجه نهایی مسابقه مهم‌ترین معیار برای تعیین برنده است، اما آمار‌هایی مانند تعداد موقعیت‌های گلزنی، شوت‌های در چارچوب، مالکیت توپ، کیفیت انتقال از دفاع به حمله و میزان موفقیت در نبرد‌های فردی می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره روند بازی در اختیار قرار دهند. ممکن است تیمی مالکیت توپ بیشتری داشته باشد، اما در خلق موقعیت‌های خطرناک ناکام بماند؛ در مقابل، تیمی دیگر با تعداد حملات کمتر و استفاده بهتر از فرصت‌ها به پیروزی برسد.

برای بررسی دقیق وضعیت استقلال، باید آمار مسابقات این تیم در لیگ برتر با عملکرد آن در رقابت‌های آسیایی مقایسه شود. تعداد موقعیت‌های ایجادشده، فرصت‌های ازدست‌رفته، میزان دقت ضربات نهایی و عملکرد خط دفاع در لحظات حساس از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند مشخص کنند آیا مشکل اصلی استقلال در نتیجه‌گیری است یا در کیفیت کلی بازی.

یکی دیگر از موضوعات مهم، توانایی استقلال در مدیریت جریان مسابقه است. تیمی که برای حضور در جمع مدعیان تلاش می‌کند، باید علاوه بر خلق موقعیت، در حفظ تمرکز پس از گلزنی و واکنش به فشار حریف نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشد. از دست دادن امتیاز در مسابقات نزدیک می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در جزئیات باشد؛ جزئیاتی که در پایان فصل تفاوت میان تیم‌های مدعی و سایر رقبا را رقم می‌زند.

با این حال، برای رسیدن به نتیجه‌ای دقیق نمی‌توان صرفاً به چند آمار پراکنده یا یک مسابقه خاص استناد کرد. بررسی داده‌های چند بازی متوالی، کیفیت حریفان و شرایط برگزاری مسابقات ضروری است. استقلال برای اثبات شایستگی خود در رقابت‌های داخلی و آسیایی باید نشان دهد که کیفیت فنی‌اش می‌تواند به نتایج پایدار تبدیل شود؛ چرا که در نهایت، آمار زمانی ارزشمند است که در خدمت کسب امتیاز قرار بگیرد.