باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استفاده از بازیکنان جوان یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی فنی باشگاه‌های فوتبال به شمار می‌رود؛ موضوعی که علاوه بر کمک به پویایی ترکیب تیم، می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز پرورش بازیکنان مستعد و کاهش وابستگی به خرید‌های پرهزینه باشد. در استقلال نیز بررسی میزان اعتماد کادر فنی به بازیکنان جوان و سهم آنها از دقایق مسابقات، می‌تواند تصویری روشن‌تر از رویکرد این تیم در فصل جاری ارائه دهد.

حضور یک بازیکن جوان در فهرست مسابقه یا حتی ورود کوتاه‌مدت او به زمین، به‌تنهایی به معنای فراهم شدن فرصت کافی برای پیشرفت نیست. آنچه اهمیت دارد، تداوم اعتماد کادر فنی، حضور در شرایط حساس مسابقه و امکان بازی در پست تخصصی است. بازیکنان جوان برای رسیدن به سطح مورد انتظار، علاوه بر استعداد فردی، به تجربه مسابقه، حمایت فنی و فرصت جبران اشتباهات نیاز دارند.

در تیمی مانند استقلال که هم‌زمان در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی حضور دارد، انتخاب بازیکنان جوان با ملاحظات بیشتری همراه است. فشار نتیجه‌گیری، حساسیت مسابقات و انتظار هواداران ممکن است کادر فنی را به استفاده از بازیکنان باتجربه سوق دهد؛ با این حال، مدیریت درست دقایق بازی و استفاده از جوان‌ها در شرایط مناسب می‌تواند هم به حفظ آمادگی بازیکنان اصلی کمک کند و هم گزینه‌های بیشتری در اختیار سرمربی قرار دهد.

برای ارزیابی دقیق وضعیت جوان‌ها در استقلال، باید تعداد بازیکنان جوانی که فرصت حضور در زمین پیدا کرده‌اند، مجموع دقایق بازی آنها، میزان حضور در ترکیب اصلی و نقششان در نتایج تیم بررسی شود. همچنین مقایسه عملکرد بازیکنان جوان با هم‌پست‌های باتجربه و بررسی مسیر پیشرفت آنها در طول فصل می‌تواند مشخص کند که اعتماد به این گروه تا چه اندازه واقعی و مستمر بوده است.

نکته مهم دیگر، ارتباط میان تیم بزرگسالان و رده‌های پایه باشگاه است. اگر بازیکنان مستعد آکادمی مسیر مشخصی برای رسیدن به تیم اصلی نداشته باشند، فرصت پرورش استعداد‌های داخلی محدود خواهد شد. استقلال برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت بازیکنان جوان، نیازمند برنامه‌ای است که از شناسایی استعداد‌ها تا آماده‌سازی فنی و ورود تدریجی آنها به ترکیب اصلی را در بر بگیرد.

در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا جوان‌ها در استقلال بخشی از برنامه بلندمدت فنی باشگاه هستند یا حضورشان بیشتر به شرایط مقطعی، مصدومیت‌ها و کمبود بازیکن در برخی پست‌ها وابسته است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی آمار بازی‌ها و گفت‌و‌گو با منابع آگاه در باشگاه است؛ اما روشن است که فرصت دادن به جوان‌ها، اگر با برنامه‌ریزی و اعتماد مستمر همراه باشد، می‌تواند به سود آینده استقلال تمام شود.