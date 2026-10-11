معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از ثبت ۵۱۷ حادثه و ارائه خدمات امدادی به مصدومان و آسیب‌دیدگان در سراسر کشور در هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با تشریح عملکرد شبکه امدادونجات در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مهرماه سال جاری اظهار کرد: در مجموع حوادث ثبت‌شده و همچنین تجمعات انبوه و مراجعات حضوری، ۳۵۲ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۷ نفر خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی دریافت کردند، همچنین برای ۱۸ نفر اقلام امدادی تأمین و توزیع شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حوادث ترافیکی افزود: در هفته گذشته، ۳۷۴ حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور به ثبت رسید که در جریان آن، ۲۴۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۵ نفر نیز در محل حادثه خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی ادامه داد: استان‌های مازندران با ۳۴ حادثه، اصفهان با ۳۲ حادثه و گلستان با ۳۱ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ترافیکی را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی مربوط به استان‌های مازندران با ۳۹ نفر، اصفهان با ۲۵ نفر و گلستان با ۲۴ نفر بود.

ثبت ۳۳ حادثه کوهستان در کشور

کبادی با اشاره به حوادث کوهستان در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مهرماه گفت: در این مدت، ۳۳ حادثه کوهستان در سطح کشور رخ داد که طی آن ۵۶ نفر دچار حادثه و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند.

به گفته وی، استان تهران با ۶ حادثه و البرز با ۴ حادثه، بیشترین تعداد حوادث کوهستان را داشتند، همچنین بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان این حوادث در استان‌های البرز با ۱۸ نفر و تهران با ۱۱ نفر گزارش شده است.

مازندران و اصفهان در صدر آمار حوادث هفتگی

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره پراکندگی حوادث در استان‌ها نیز اظهار کرد: مازندران با ۵۵ حادثه، اصفهان با ۴۳ حادثه و گیلان با ۳۷ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ثبت‌شده در هفته گذشته را داشتند.

وی افزود: از نظر تعداد مصدومان، استان اصفهان با ۹۵ نفر، مازندران با ۸۹ نفر و آذربایجان غربی و سمنان، هرکدام با ۵۳ نفر، در صدر استان‌های دارای بیشترین مصدوم قرار گرفتند. همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی در استان‌های مازندران با ۵۵ نفر، اصفهان با ۳۲ نفر و گلستان و گیلان، هرکدام با ۲۶ نفر، ثبت شد.

رفع نقص تجهیزات ارتباط رادیویی در سوادکوه و نکا

کبادی در تشریح اقدامات حوزه مخابرات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته نیز گفت: نقص پاور سایت تکرارکننده شورکچال در محور سوادکوه برطرف و ارتباط رادیویی بی‌سیم این محور با مرکز استان مجدداً برقرار شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نقص بی‌سیم اتاق کشیک شعبه نکا که در پی شرایط نامساعد جوی آسیب دیده بود، رفع شد و ارتباط رادیویی این شعبه با مرکز استان به وضعیت عادی بازگشت.

منبع: سازمان امدادونجات

برچسب ها: سازمان امداد و نجات ، امداد و نجات
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